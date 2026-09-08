"Одни из наихудших вещей, которые я видел в жизни": Бессент о российских атаках по Украине

Бессент оценил действия России против Украины / © скриншот с видео

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Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что действия России против Украины являются одними из худших вещей, которые он видел в своей жизни.

Об этом говорится в трансляции, опубликованной ClashReport.

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«То, что россияне делают с Украиной — одна из наихудших вещей, которые я видел в своей жизни», — сказал Бессент.

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В то же время он подчеркнул необходимость продолжать дипломатический диалог с Россией, если США и другие страны хотят остановить войну.

«Но если вы не разговариваете, вы не можете это остановить. Мы считали важным, чтобы российская делегация присутствовала на G20», — отметил американский чиновник.

По его словам, без переговоров невозможно найти путь к завершению войны.

«Если вы не собираетесь разговаривать, то как вы собираетесь решить эту ужасную войну?» — заявил Бессент.

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Экономический потенциал Украины: Бессент назвал важный фактор сдерживания РФ

Министр также обратил внимание на экономический потенциал Украины. Бессент отметил, что во времена после распада СССР экономики Польши и Украины были примерно одинаковыми, однако сейчас польская экономика втрое больше.

По его мнению, должное управление украинской экономикой может стать важным сдерживающим фактором России.

«Если Украина сможет должным образом управлять своей экономикой, это может стать значительным сдерживающим фактором для россиян», — сказал Бессент.

Напомним, ранее министр финансов США высказался по поводу украинских ударов по российским энергетическим объектам. По его словам, это создает дополнительное давление на мировые цены.

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