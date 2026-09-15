"Ей вызвали скорую": Бужинская раскрыла, как 27 лет назад довела Повалий до бешенства своим поступком

Екатерина Бужинская и Таисия Повалий

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Украинская певица Екатерина Бужинская вспомнила, как закончилась ее дружба с путинисткой Таисией Повалий.

Так, один из первых важных эпизодов Бужинской карьеры состоялся еще в 1994 году. Тогда юная артистка отправилась в Москву на популярный телеконкурс и исполнила там песню на украинском языке.

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Для выступления Бужинская выбрала композицию «Востаннє» из репертуара Таисии Повалий. По словам Екатерины, на тот момент она дружила с семьей одиозной звезды, поэтому позволила ей исполнить свою песню. Бужинская вспоминает, что по возвращении оттуда в Украину ее даже встречала съемочная группа телеканала УТ-2.

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«Мы решили, что хорошо будет в Москве спеть именно на украинском. Я выбрала песню „Востаннє“ из репертуара Таисии Повалий. Это была мощная вокальная песня с большим диапазоном — не каждый мог бы такое спеть. Съемочная группа канала УТ-2 обо мне тогда сняла целую программу: так были счастливы, что украинка на российском конкурсе пела соловьиной», — рассказала артистка в интервью blik.ua.

Таисия Повалий

Впрочем, по словам Бужинской, с годами дружеские отношения с Повалием изменились. Певица считает, что причиной явился ее профессиональный рост и появление конкуренции.

Особо показательным моментом она называет 1999 год. Тогда на премии «Человек года» Бужинская получила награду в номинации «Юный талант» и исполнила перед гостями мероприятия песню «Лед». Артистка утверждает, что тогда ширились разговоры о якобы крайне раздраженной реакции Повалий на ее успех.

«Она тогда часто приглашала меня на свои концерты петь как молодой талант. Мы действительно дружили и все было хорошо к тому моменту, когда я подросла и начала создавать угрозу Повалий как конкурентка. Сплетничали, что Повалий этот мой безумный успех переживала так тяжело, что ей даже „скорую“ вызвали», — призналась исполнительница.

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Екатерина Бужинская

Окончательно, по ее словам, их отношения испортились из-за истории со Стасом Михайловым. Российский певец, находившийся в то время на пике популярности, приехал в Украину, чтобы познакомиться с тремя артистками — Билык, Повалий и Бужинской. С Екатериной он даже записал совместную композицию «Королева вдохновения».

В 2011 году артисты планировали снять на песню клип в Одессе, однако замысел так и не реализовали. Бужинская утверждает, что впоследствии узнала о якобы вмешательстве Игоря Лихуты, который был мужем и продюсером Повалий.

«Мне передали его слова: „Зачем нам молодая конкурентка? Ее в Москве не будет“. Тогда мне казалось, что это измена, а сейчас благодарю их, что я не там», — вспомнила певица.

По словам Бужинской, именно эта ситуация окончательно поставила точку на ее отношениях с Повалий и Лихутой. В то же время артистка признается, что подобные конфликты и конкуренция в шоу-бизнесе для нее не стали неожиданностью: «Я всегда говорю, что шоу-бизнес — это целующийся клубок змей».

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