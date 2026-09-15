Несколько часов в кресле могут навредить: что обязательно нужно делать во время перелета

Как избежать образования тромбов в самолете: важные советы врачей / © pexels.com

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Во время многочасового перелета на самолете пассажир может в течение длительного времени практически не менять положение тела. Такая неподвижность влияет на кровообращение в нижних конечностях и может повышать риск возникновения проблем со здоровьем. Поэтому медики советуют во время полета периодически вставать из кресла и двигаться.

Об этом сообщило издание Travel+ Leisure.

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Одним из рисков, связанных с длительным сидением, является тромбоз глубоких вен (ТГВ). При этом состоянии в глубокой вене образуется тромб — чаще всего это происходит в ноге.

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Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) отмечают, что длительное нахождение в неподвижном состоянии, в частности во время авиаперелетов, может повышать вероятность образования тромбов. Простой способ этого избежать — не оставаться неподвижным в течение всего полёта и давать ногам нагрузку.

Семейный врач Байо Карри-Винчелл рекомендует по возможности вставать примерно раз в один-два часа. Устраивать длительные прогулки по салону не нужно: достаточно пройти несколько шагов, например, по пути в туалет, чтобы размять ноги.

Эта рекомендация актуальна и для пассажиров, которые планируют проспать значительную часть перелёта. Перед сном врач советует немного пройтись и размяться, а после пробуждения — снова размять ноги.

Как размяться, не вставая с кресла

Бывают ситуации, когда нельзя покидать свое место в самолете — например, во время турбулентности или когда горит табло «пристегнуть ремни». Однако даже в таких случаях можно выполнять несложные движения прямо в кресле.

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Карри-Винчелл советует вращать стопами, растягивать икроножные мышцы и двигать плечами. Бортпроводники также рекомендуют сгибать и разгибать стопы и делать круговые движения лодыжками.

Позаботиться о физической активности можно ещё до посадки в самолёт. Вместо длительного ожидания, сидя у выхода на посадку, врач советует пройтись по терминалу или некоторое время постоять. Еще одну небольшую разминку можно сделать примерно за 15 минут до посадки.

В то же время передвижение в салоне не должно противоречить правилам безопасности. Бортпроводники призывают пассажиров не вставать, когда горит соответствующий индикатор, не заниматься физическими упражнениями в проходе во время обслуживания и не блокировать проход, пространство возле туалетов или рабочую зону экипажа.

Стоит ли носить компрессионные носки

Для поддержания кровообращения во время длительного сидения также можно использовать компрессионные носки. Как объясняет Карри-Винчелл, они создают давление на ноги и могут способствовать кровообращению. По словам врача, она рекомендует их своим пациентам.

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Тромбоз глубоких вен при своевременном выявлении, как правило, поддается лечению. В то же время игнорировать его опасно: тромб может попасть в легкие и вызвать легочную эмболию.

На возможное ТГВ могут указывать отек, боль или повышенная чувствительность пораженного участка, ощущение тепла, а также изменение цвета кожи.

Напомним, что привычная летняя одежда может оказаться не лучшим выбором для перелета. Стюардесса объяснила, почему сама не надевает шорты в самолете, и советует поступать так же и пассажирам.

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