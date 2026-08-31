Кто разрешил разместить склад боеприпасов у домов: Лубинец требует проверки после удара

Разрушение в селе Мила / © Associated Press

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец требует проверить обстоятельства размещения склада боеприпасов в селе Мила Киевской области, удар по которому 28 августа нанес масштабную детонацию и многочисленные жертвы среди гражданских.

Об этом написал Омбудсмен в социальных сетях.

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По его словам, в результате трагедии погибли 38 человек, еще 52 были ранены, четверо считаются пропавшими без вести. Более 400 человек были эвакуированы. Среди погибших — 34 жителя пансионата для престарелых.

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Лубинец подчеркнул, что ответственность за удар и гибель украинцев несет Россия, однако это не отменяет необходимости проверить решение украинских чиновников по размещению опасного объекта рядом с гражданской застройкой.

«Россия отвечает за свое преступление, а украинские должностные лица должны отвечать за свои решения. Эти две ответственности не конкурируют между собой», - заявил омбудсман.

По его словам, государство не может контролировать, куда именно Россия нанесет следующий удар, однако должно контролировать, где размещаются склады боеприпасов и какие гражданские объекты находятся рядом.

Лубинец призвал установить, кто принимал решение о размещении склада в Мили, какие нормы при этом действовали и были ли они нарушены.

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Омбудсман также напомнил, что Киевская областная военная администрация уже назвала размещение склада рядом с жилой застройкой «преступной халатностью» и упомянула предыдущий подобный инцидент в Вишневом.

По мнению Лубинца, после предыдущих случаев государство должно было создать механизм, который не позволил бы повторять такие ситуации.

«Если сегодня где-то еще такая же потенциально опасная ситуация, мы должны знать о ней сейчас, а не после очередной детонации», — подчеркнул он.

Лубинец считает, что необходимо законодательно определить требования к размещению военных объектов: минимальные расстояния до жилищной и социальной инфраструктуры, порядок оценки рисков, а также персональную ответственность должностных лиц за нарушение норм.

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Омбудсман уже направил письма в Офис генерального прокурора, ГСЧС и Киевской областной военной администрации. Он ожидает объективной оценки действий или бездействия всех ответственных лиц.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал ужасной халатностью и преступлением размещение состава боеприпасов Сил обороны в селе Мила на Киевщине, куда пришелся российский удар, повлекший за собой масштабную детонацию снарядов и дронов рядом с гражданскими. По словам президента, после подобного инцидента в Вишневом это совершенно недопустимо. Силовики уже получили ресурсы для тщательного расследования ситуации.

В результате удара по селу Мила погибли 38 человек, повреждения получили 225 частных домов, 14 многоэтажек, а также соцобъекты и предприятия. Продолжается разминирование и ликвидация последствий, после чего комиссии начнут фиксировать ущерб для выплаты компенсаций, а правительство планирует выделить средства из резервного фонда в помощь пострадавшим.

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