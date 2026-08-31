"Калитка" имеет совсем другое значение: как правильно назвать проход в ограждении

Забор

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Многие украинцы по привычке называют небольшой проход в ограждении словом «калитка» или «калитка». Однако это лексическая ошибка, ведь в украинском литературном языке этот термин имеет совсем другое, не связанное с заборами, значение.

Об этом сообщает «24 Канал».

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Слово «мохна» действительно существует в украинском языке, но словари определяют его как кошелек или сумку для денег, а также как затягиваемый веревкой кисет для табака. Соответственно, называть так проход во двор неправильно.

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Единственным нормативным названием для небольших дверей в воротах или ограждениях, предназначенных для прохода людей, является слово «калитка». На правильном употреблении этого термина неоднократно отмечал языковед Александр Авраменко.

Это слово давно закреплено в классической украинской литературе. В частности, оно встречается в романе Панаса Мирного «Разве ревут волы, как ясли полны?»: «Чепка вошел во двор. Галя закрыла калитку, защелкнула и повела в свою хижину».

Языковеды советуют употреблять само словосочетание «открыть калитку» или «зайти через калитку». В то же время, в зависимости от типа конструкции, допускается также использование слов «воротка» или «дверца», однако наиболее распространенным и точным вариантом является именно «хвіртка».

Напомним, привычный для всех зеленый лук имеет в украинском языке не одно название. Одни слова общеупотребительны, другие — диалектными, а некоторые обозначают не все растение, а только его зеленую часть.

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