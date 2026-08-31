Александр Усик отправился за границу и показал редкие семейные фото с женой и тремя детьми

Александр Усик с женой

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Украинский боксер Александр Усик с женой Екатериной и детьми отдохнули в Испании.

Супруги проводят время вместе с детьми. Екатерина Усик поделилась новыми снимками с семейного отдыха. На фото появился и знаменитый боксер. Родителям составили компанию их сыновья Кирилл и Михаил, а также к семейному досугу присоединилась младшая дочь Мария. Усики успели насладиться отдыхом на пляже и прогулкой по зоопарку.

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«Лето», — лаконично подписала серию фотографий Екатерина.

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Александр Усик с семьёй / © instagram.com/usyk_kate1505/

Александр Усик с семьёй / © instagram.com/usyk_kate1505/

Александр Усик с семьёй / © instagram.com/usyk_kate1505/

Александр Усик с семьёй / © instagram.com/usyk_kate1505/

На одном из снимков супруги нежно позируют вместе и целуются перед камерой. Другие фотографии показывают их досуг с детьми и теплые семейные моменты. Похоже, на этот раз семья решила сделать акцент не на роскошном отдыхе, а на простых совместных развлечениях.

Особым моментом прогулки стала встреча с животными. «Усики» побывали в зоопарке, где даже смогли погладить тигренка.

Александр Усик с семьёй / © instagram.com/usyk_kate1505/

Александр Усик с семьёй / © instagram.com/usyk_kate1505/

Александр Усик с семьёй / © instagram.com/usyk_kate1505/

Александр Усик с семьёй / © instagram.com/usyk_kate1505/

Отметим, что Александр и Екатерина Усики воспитывают четверых детей: 16-летнюю Елизавету, 13-летнего Кирилла, 11-летнего Михаила и 2,5-летнюю Марию. Супруги регулярно делятся семейными моментами с поклонниками.

Напомним, недавно редакция сайта ТСН.ua рассказывала о малоизвестных бизнесах звездво время войны. Среди них — подробности о доходах Александра Усика за пределами бокса.

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