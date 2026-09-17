- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 25
- Время на прочтение
- 2 мин
Высокоурожайные, надежные и морозостойкие: названы семь лучших сортов озимого лука
Семь сортов лука, которые хорошо подходят для посадки под зиму: советы опытным огородникам.
Озимый лук позволяет получить урожай значительно раньше, чем культура, посаженная весной. Но успех во многом зависит от правильного выбора сеянки. Для осенних посадок нужны сорта и гибриды, которые способны пережить зимние температуры, быстро двинуться в рост весной и не выпускать стрелки. Среди популярных вариантов для выращивания в Украине есть семь сортов, на которые стоит обратить внимание.
«Радар» — большой урожай и хорошая морозостойкость
«Радар F1» — один из самых известных вариантов для посадки под зиму. Он формирует крупные округлые луковицы с золотистой чешуей, имеет полуострый вкус и хорошо переносит зимний холод. Сорт ценят за стабильную урожайность, невысокую склонность к стрелкованию и хорошую лежкость.
«Шекспир» — для тех, кто хочет ранний урожай
«Шекспир» — ранний озимый сорт с плотными округлыми луковицами и коричневой сухой чешуей. Его главное преимущество — хорошая устойчивость к холоду и способность быстро развиваться после возобновления весенней вегетации. Также сорт отмечают за стойкость к стрелкованию.
«Трой F1» — стабильный и урожайный
«Трой F1» формирует ровные округлые луковицы с золотистой чешуей. Гибрид отличается мощным ростом, высокой урожайностью и стойкостью к стрелкованию. Его используют также для промышленного выращивания.
«Сэншуй Йеллоу» — ранний лук с более нежным вкусом
Это популярный японский сорт для осенней посадки. Он рано формирует урожай, дает однородные желтые луковицы и более мягкий, сладковатый вкус по сравнению с острыми сортами. Особенно хорошо подходит тем, кто хочет получить молодой лук одним из первых.
«Штутгартер Стэнфилд» — классический вариант
«Штутгартер Стенфилд» — ранний желтый сорт с округло-плоской формой луковиц. Он интересен для тех, кто хочет получить раннее созревание, хорошую урожайность и привычный островатый вкус лука.
«Крусадо» — ранний урожай и привлекательный вид
«Крусадо» — ранний вариант с темно-золотистой сухой чешуей и округлыми луковицами. Его включают в актуальный ассортимент озимой сеянки 2026 года. Сорт хорошо подходит для тех, кому важны быстрое формирование головки и высокий урожай.
«Корадо» — для стабильного урожая
«Корадо», также встречающийся под названием «Триумф», — среднеранний желто-коричневый вариант с округлой луковицей. Его рекомендуют для выращивания из сеянки, в частности, для получения однородных головок товарного вида.