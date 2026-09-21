Вейгела. / © pexels.com

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Осінь — саме час підготувати сад до зими. Після завершення цвітіння багато декоративних кущів потребують обрізки: потрібно прибрати сухі, пошкоджені та хворі гілки, прорідити загущені крони й позбутися старих пагонів. Втім, є важливий нюанс: не всі квітучі кущі можна обрізати восени.

Які квітучі кущі треба обрізати восени, а які краще не чіпати, читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Восени найкраще провести санітарну обрізку: прибрати все сухе, хворе, зламане та явно зайве. Радикальне формування куща залишити на правильний для конкретної рослини час. Варто зауважити, що деякі рослини вже заклали квіткові бруньки на наступний рік, тому необережна обрізка може залишити сад без звичних весняних або літніх квітів.

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Перед тим як братися за секатор, варто з’ясувати, на яких пагонах конкретний кущ формує квіти. Якщо рослина цвіте на пагонах поточного року — восени її зазвичай можна обрізати сильніше. Якщо ж квіткові бруньки формуються на торішніх пагонах, основну обрізку краще відкласти до завершення цвітіння.

Гібіскус

Гібіскус сирійський цвіте на пагонах поточного року, тому його можна обрізати восени. Після завершення цвітіння варто прибрати сухі, слабкі та пошкоджені гілки, а також прорідити загущену крону.

Водночас сильно обрізати гібіскус восени не обов’язково. Основну формувальну обрізку краще провести навесні, коли стане зрозуміло, як кущ пережив зиму. Тоді можна вкоротити пагони й надати рослині бажаної форми.

Гортензія

Один із кущів, який можна обрізати восени, — гортензія волотиста. Вона цвіте на пагонах поточного року, тому після завершення сезону можна видалити слабкі, сухі та пошкоджені гілки.

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Восени можна вкоротити пагони, формуючи красиву крону. Сухі суцвіття теж варто прибрати, бо якщо взимку будуть сильні снігопади, то мокрий сніг може ламати гілки.

Втім, крупнолисту гортензію восени сильно обрізати не варто. Вона часто формує квіткові бруньки на пагонах минулого року, тому після радикальної обрізки можна не дочекатися цвітіння наступного літа.

Спірея

Спіреї дуже поширені в українських садах. Кущі, які цвітуть влітку, можна обрізати після завершення цвітіння. Варто видалити старі та слабкі пагони, а також прорідити сам кущ. Це стимулює появу молодих гілок, на яких наступного року буде більше квітів.

Весняноквітучі спіреї восени краще не обрізати сильно — їхні пагони краще формувати після цвітіння.

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Троянди

Восени трояндам потрібна насамперед санітарна обрізка: прибирати сухі, хворі та пошкоджені пагони, а також листя та залишки суцвіть.

Сильно вкорочувати здорові пагони восени не варто. Основне формування кущів краще проводити навесні, після того як стане зрозуміло, які гілки успішно пережили зиму.

Лаванда

Лаванду після завершення цвітіння також варто обрізати. Варто прибрати відцвілі суцвіття та трохи підкоригувати форму куща. Однак не варто обрізати лаванду до старої деревини, адже з неї рослина може погано відновлюватися.

Бузок

Бузок — один із поширених декоративних кущів, але осінь для основної обрізки не найкращий час. Квіткові бруньки він закладає на пагонах попереднього року. Якщо восени сильно вкоротити гілки, наступної весни можна залишитися без пишного цвітіння.

Бузок краще обрізати одразу після завершення цвітіння. Тоді можна видалити відцвілі суцвіття, зайву поросль і старі гілки.

Форзиція

Ці кущі не варто восени сильно обрізати. Їхні яскраво-жовті квіти з’являються ранньою весною на торішніх пагонах. Тому якщо обрізати кущ восени, разом із зайвими гілками можна видалити і майбутні квіткові бруньки. Формувальну обрізку форзиції краще проводити після цвітіння.

Вейгела

Вейгела також цвіте на торішніх пагонах, тому осіння сильна обрізка їй не потрібна. Якщо кущ здоровий, достатньо залишити його до весни. Після цвітіння можна буде вирізати старі гілки та вкоротити пагони, щоб стимулювати ріст молодих гілочок.

Садовий жасмин

Білі запашні квіти жасмину з’являються навесні або на початку літа.Восени не варто захоплюватися обрізкою. Старі та загущені пагони краще видаляти після цвітіння, коли рослині буде легше сформувати нові гілки для наступного сезону.

Нагадаємо, ми писали про те, які кущі треба обов’язково обрізати у вересні, щоб наступного сезону отримати утричі більший урожай.

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