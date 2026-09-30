Заручники в Олешках! Почалися удари по енергетиці | ТСН 16:00 новини 30 вересня

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Новини України та світу у випуску ТСН 16.00 за середи, 30 вересня 2026 року:

- Масована атака на Київ та Київщину. Є загиблий і восьмеро поранених. Вночі у Вишгороді сталося влучання у приватний житловий будинок. Загинула 14-річна дитина.

- Російську атаку не пережили троє людей у столиці. У Святошинського району загинули 46-річна жінка та її 95-річна мати. У Солом'янському районі загинув працівник "Київкомуненерго". Ще 5 людей отримали поранення.

- Ворог також гатив по українських регіонах. Під ударом опинилися Харків. Дніпро, а також Сумщина, Донеччина, Житомирщина та Харківщина.

- Внаслідок балістичного удару пошкоджень зазнала Трипільська ТЕС. Росіяни свідомо б'ють по енергетиці напередодні опалювального сезону, щоб залишити українців без світла і тепла.

- Через нічні удари по енергетиці знеструмлення були зафіксовані у Києві та області. Перебої з електроенергією фіксують у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, та Сумській областях.

- 45 млн доларів коштує Україні одна година загрози з повітря. Таку хоч і приблизну, але вражаючу цифру озвучив міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко.

- 3150 знищених цілей у повітрі. Такий результат роботи українських пілотів на американських винищувачах F-16. Більшість відмінусованого мотлоху — російські безпілотники.

- МЗС України попередило про підготовку росіянами фейкових відео про ситуацію в окупованих Олешках на Херсонщині. Росія готується інсценувати десятки роликів, де місцевих жителів змушуватимуть розповідати, які вони щасливі, ситі й вдячні окупантам.

- Ситуація в Олешках нині катастрофічна. У заручниках окупантів там майже дві тисячі людей, півсотні з них — діти. У місті немає їжі, питної води, ліків та електрики.

- В Одесі посеред дороги застрелили чоловіка. Ймовірний підозрюваний намагався втекти. Злочин стався на Люстдорфській дорозі – це одна з найдовших магістралей міста.

- Ховався понад три роки, і замість відбувати термін у в`язниці, їздив на машинах зі змінними номерами та навіть перевдягався у поліцейського - суддю-втікача з Дніпра Андрія Леонова упіймали НАБУ та САП.

- "Довженко. Перший погляд". Фільм про видатного українського кінорежисера Олександра Довженка вийде в прокат уже 1 жовтня. Стрічка розповідає про ранній період творчості митця.

- Мама носила їх під серцем разом, але день народження вони святкуватимуть у різні дні. Двійнят з різницею в три доби народила жінка у Рівному. Як таке можливо?