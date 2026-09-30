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ТСН 14:00 новини 30 вересня | Смертельні атаки на столицю! Вбивство в Одесі! Теракт на літаку?
Новини України та світу у випуску ТСН 14:00 за середи, 30 вересня 2026 року:
- Ціллю нічної атаки росіян була енергетика Києва та Київщини
- Російську атаку не пережили троє людей у столиці. У
- Вранці столицю затягло густим смогом після нічної атаки.
- Ворог також гатив по українських регіонах.
- 45 мільйонів доларів коштує Україні одна година загрози з повітря.
- У Конгресі закликають Трампа не послаблювати санкції проти росії, а навпаки застосувати закон Грема.
- Третій армійський корпус звільнив 5 сіл Донецької області.
- Росіяни знову і знову беруть Малу Токмачку на Запоріжжі
- Останнього жителя села Блакитне евакуювали на Запоріжжі.
- В Одесі посеред дороги застрелили чоловіка. Ймовірний підозрюваний намагався втекти.
- Справжній блокбастер на борту Боїнга-737. Що відбулося на літаку?
- Вперше стала мамою у 46! Ведучу ТСН Соломію Вітвіцьку напередодні виписали з пологового будинку.