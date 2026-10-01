У темно-червоній сукні: королева Ранія з родиною побувала на весіллі

Королева Ранія і король Абдалла II / © Instagram королеви Ранії

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Після поїздки до Нью-Йорка на Генеральну Асамблею ООН королівська сім'я кілька днів тому повернулася до Йорданії та поступово відновила свою діяльність.

Тому не дивно було побачити їх на цьому святкуванні, адже крім короля Абдалли II та королеви Ранії на весіллі був присутній їхній молодший син — принц Хашим.

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Королева Ранія і король Абдалла II / © Instagram королеви Ранії

«Сьогодні у палаці Захран разом із Його Величністю на весільній церемонії принцеси Сари бінт Фейсал бін Аль-Хусейн та пана Алі Мурабета ас-Савафа. Вітаю щасливу пару і бажаю їм всього найкращого!», — написала у підписі під фото королева Ранія.

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Королева Ранія і король Абдалла II з нареченим і нареченою / © Instagram королеви Ранії

Ранія одягла темно-червону сукню міді з крепу з драпуванням від Roksandailincic, червоний клатч Giorgio Armani та взула туфлі-човники Jennifer Сhamandi з бордової замші та шкіри змії. Образ вона доповнила сережками з камінням, браслетом Pandora на зап'ясті, прикрашеним центральним V-подібним елементом, декорованим блискучими кубічними цирконіями, і виразним макіяжем на обличчі, а волосся зібрала в зачіску.

Королева Ранія, король Абдалла II і їхній син Хашим / © Instagram королеви Ранії

Наречена принцеса Сара обрала класичну та романтичну весільну сукню з обтислим ліфом, округлим вирізом та короткими рукавами, виконану з тюлю та повністю вкриту дрібними об'ємними квітковими аплікаціями. Стримані сережки та букет білих квітів завершили елегантний весільний образ.

Королева Ранія та принц Хашим / © Instagram королеви Ранії

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