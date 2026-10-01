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У темно-червоній сукні: королева Ранія з родиною побувала на весіллі
Йорданська королівська родина, одягнувшись у найкращі вбрання, відвідала весілля принцеси Сари бінт Фейсал, племінниці короля Абдалли II, та Алі ас-Савафа.
Після поїздки до Нью-Йорка на Генеральну Асамблею ООН королівська сім'я кілька днів тому повернулася до Йорданії та поступово відновила свою діяльність.
Тому не дивно було побачити їх на цьому святкуванні, адже крім короля Абдалли II та королеви Ранії на весіллі був присутній їхній молодший син — принц Хашим.
«Сьогодні у палаці Захран разом із Його Величністю на весільній церемонії принцеси Сари бінт Фейсал бін Аль-Хусейн та пана Алі Мурабета ас-Савафа. Вітаю щасливу пару і бажаю їм всього найкращого!», — написала у підписі під фото королева Ранія.
Ранія одягла темно-червону сукню міді з крепу з драпуванням від Roksandailincic, червоний клатч Giorgio Armani та взула туфлі-човники Jennifer Сhamandi з бордової замші та шкіри змії. Образ вона доповнила сережками з камінням, браслетом Pandora на зап'ясті, прикрашеним центральним V-подібним елементом, декорованим блискучими кубічними цирконіями, і виразним макіяжем на обличчі, а волосся зібрала в зачіску.
Наречена принцеса Сара обрала класичну та романтичну весільну сукню з обтислим ліфом, округлим вирізом та короткими рукавами, виконану з тюлю та повністю вкриту дрібними об'ємними квітковими аплікаціями. Стримані сережки та букет білих квітів завершили елегантний весільний образ.