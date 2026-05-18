На Чернівеччині «тітушки» УПЦ МП намагались зірвати перехід вірян села до ПЦУ

Церкви у селі Сербичани Чернівецької області

У селі Сербичани Чернівецької області «тітушки» УПЦ Московського патріархату намагалися зірвати збори громади для переходу парафії до ПЦУ.

Про це повідомив відомий буковинський священник Роман Грищук.

За його словами, на зборах громади ситуація ускладнилася тим, що прихильники УПЦ МП отримали від свого керівництва вказівку зірвати збори.

«З цілого колишнього Сокирянського району звезли попів Московського патріархату, який кожний був зобовʼязаний привезти з собою людей для масовки, які мали грати роль жителів села. Прихильники московського патріархату не хотіли реєструватися: їх мета була одна — зірвати збори громади та молитву за Україну! Але збори все одно відбулися! Люди проголосували за те, щоб Україна була вільною і була українською. Після голосування віряни і священники ПЦУ виконали Гімн України», — розповів священник.

Також Роман Грищук опублікував відео розмови з прихильниками УПЦ МП, які перекрикували виступ свого односельчанина-ветерана, ігнорували гімн України. А один із прихильників Московського патріархату, відомий місцевий бізнесмен, за словами Грищука, ударив дочку воїна ЗСУ, відмовлявся назвати РФ країною-агресоркою і заявив, що «не хоче України», бо народився «при Радянськім Союзі».

У коментарі «Суспільне. Чернівці» староста села Сербичани Михайло Братушко розповів, що того ж дня відбулися збори щодо залишення в УПЦ МП.

Раніше Роман Грищук зауважив, що хресний хід УПЦ МП до Почаєва йшов під прапорами «російського православного фашизму», який загарбники вивішують на окупованих територіях поряд з триколором.

Також на Тернопільщині розгорівся скандал після того, як у Мережі з’явилися фото вівтаря у храмі УПЦ МП, на якому зображено ангела з крилами у кольорах російського прапора.

