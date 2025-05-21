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Фінляндія збудувала перші 35 км стіни на кордоні з Росією: до чого готуються
Повністю бар’єр довжиною 200 км планують добудувати до 2026 року.
Фінляндія завершила будівництво першої ділянки металевого бар’єру завдовжки 35 кілометрів уздовж свого східного кордону з Росією. Загальна довжина огорожі сягне 200 кілометрів із понад 1300 км спільного кордону.
Про це повідомила Прикордонна служба Фінляндії, передає Reuters.
Будівництво розпочалося у 2023 році — на тлі масового прибуття шукачів притулку через російську територію. Як пояснив заступник командувача Південно-Східного прикордонного округу Антті Вірта, головна мета паркану — стримати масові спроби проникнення на територію Фінляндії.
Огорожа має висоту 4,5 метра, з яких 3,5 — металева сітка, увінчана метровим шаром колючого дроту. Також на ділянці встановлено камери, сенсори, гучномовці та освітлення. Завершити весь проєкт планують до кінця 2026 року.
У районі Нуйямаа — поблизу одного з закритих пунктів перетину — обстановка нині спокійна. Проте саме звідти у 2023 році почалася хвиля нелегального перетину кордону з боку мігрантів, переважно з Сирії, Сомалі та інших країн, які намагалися дістатися до ЄС через територію Росії. Усього, за даними прикордонників, за рік прибуло близько 1300 осіб, допоки Фінляндія не закрила вісім прикордонних пунктів.
У Гельсінкі впевнені, що цей потік був свідомо організований Москвою, однак російська сторона це заперечує. Рішення про закриття переходів у Кремлі назвали “антиросійським жестом”.
Попри те, що наплив мігрантів після закриття припинився, у прикордонній службі наполягають, що бар’єр залишається актуальним. Начальник оперативного відділу Самуель Сільянен заявив: “Це критично важливий елемент для контролю над ситуацією у разі інциденту або штучного тиску на кордон”.
Фінляндія також зазнала критики з боку міжнародних організацій. Європейський суд з прав людини звернувся до Гельсінкі із запитом про правомірність безстрокового закриття кордону. Комісар Ради Європи з прав людини Майкл О’Флаерті раніше попереджав, що це може суперечити міжнародним зобов’язанням, зокрема щодо заборони колективного вислання.
Фінляндія приєдналася до НАТО у 2022 році після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, що викликало погрози з боку Москви. На тлі цих подій питання контролю кордону набуло ще більшої політичної ваги.
Нагадаємо, що в Естонії Нарвський музей розмістив на 9 травня великий плакат, що ставить знак рівності між президентом РФ Володимиром Путіним і лідером нацистської Німеччини Адольфом Гітлером.