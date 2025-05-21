Фінляндія збудувала перші 35 км стіни на кордоні з Росією: до чого готуються

Фінляндія збудувала перші 35 км стіни на кордоні з Росією. / © reuters.com

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Фінляндія завершила будівництво першої ділянки металевого бар’єру завдовжки 35 кілометрів уздовж свого східного кордону з Росією. Загальна довжина огорожі сягне 200 кілометрів із понад 1300 км спільного кордону.

Про це повідомила Прикордонна служба Фінляндії, передає Reuters.

Будівництво розпочалося у 2023 році — на тлі масового прибуття шукачів притулку через російську територію. Як пояснив заступник командувача Південно-Східного прикордонного округу Антті Вірта, головна мета паркану — стримати масові спроби проникнення на територію Фінляндії.

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Огорожа має висоту 4,5 метра, з яких 3,5 — металева сітка, увінчана метровим шаром колючого дроту. Також на ділянці встановлено камери, сенсори, гучномовці та освітлення. Завершити весь проєкт планують до кінця 2026 року.

У районі Нуйямаа — поблизу одного з закритих пунктів перетину — обстановка нині спокійна. Проте саме звідти у 2023 році почалася хвиля нелегального перетину кордону з боку мігрантів, переважно з Сирії, Сомалі та інших країн, які намагалися дістатися до ЄС через територію Росії. Усього, за даними прикордонників, за рік прибуло близько 1300 осіб, допоки Фінляндія не закрила вісім прикордонних пунктів.

Фінляндія збудувала перші 35 км стіни на кордоні з Росією. / © Reuters

У Гельсінкі впевнені, що цей потік був свідомо організований Москвою, однак російська сторона це заперечує. Рішення про закриття переходів у Кремлі назвали “антиросійським жестом”.

Попри те, що наплив мігрантів після закриття припинився, у прикордонній службі наполягають, що бар’єр залишається актуальним. Начальник оперативного відділу Самуель Сільянен заявив: “Це критично важливий елемент для контролю над ситуацією у разі інциденту або штучного тиску на кордон”.

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Фінляндія також зазнала критики з боку міжнародних організацій. Європейський суд з прав людини звернувся до Гельсінкі із запитом про правомірність безстрокового закриття кордону. Комісар Ради Європи з прав людини Майкл О’Флаерті раніше попереджав, що це може суперечити міжнародним зобов’язанням, зокрема щодо заборони колективного вислання.

Фінляндія приєдналася до НАТО у 2022 році після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, що викликало погрози з боку Москви. На тлі цих подій питання контролю кордону набуло ще більшої політичної ваги.

Нагадаємо, що в Естонії Нарвський музей розмістив на 9 травня великий плакат, що ставить знак рівності між президентом РФ Володимиром Путіним і лідером нацистської Німеччини Адольфом Гітлером.