«Королівська подорож» від Betking Foundation: як українські діти стали частиною великої європейської гри

Вони виросли під звуки сирен, пережили евакуацію, а їхні батьки просто зараз захищають країну на передовій. Проте на понад тиждень ці юні футболісти опинилися всередині своєї найбільшої мрії. Завдяки міжнародному соціальному проєкту “Королівська подорож”, ініційованому благодійним фондом Betking Foundation у партнерстві з іспанською Ла Лігою, діти переселенців і військових вирушили у масштабну подорож Європою.

Львів, Мілан, легендарний San Siro, Лазуровий берег Франції, Жирона та велична Барселона — це більше не просто географія з підручників чи назви клубів у відеоіграх. Тепер це частина їхньої особистої історії. Історії, де вони — не просто глядачі, а головні герої.

Історії юних чемпіонів

Кожна дитина в цій подорожі — це окремий всесвіт, сповнений сили, характеру та надії. Вони приїхали з різних куточків України, але їх об’єднала одна пристрасть.

Данило, 9 років (ФК “Львів”)

9-річний Данило грає за ФК “Львів” і понад усе мріє колись одягнути футболку мадридського “Реала”. Хлопчик знає, що таке справжня дисципліна, адже його тато — військовий, який зараз тримає оборону на одному зі складних східних напрямків.

Під час матчу в Жироні родина Данила була розділена тисячами кілометрів, але об’єднана одним екраном: мама з молодшою сестрою дивилися трансляцію у Львові, тато — на позиціях, а сам Данило у цей момент виходив на величезний європейський газон за руку з гравцем ФК “Жирона”.

“Коли на тебе дивляться тисячі фанатів, одразу трохи переживаєш. Але мені дуже сподобалося”, — ділиться емоціями Данило.

До і після матчу Данило постійно на зв’язку з батьком. Тато просив сина знімати якомога більше фото та відео з трибун. Найбільшим же задоволенням для хлопчика стала зустріч із форвардом збірної України Владиславом Ванатом, якому вдалося не просто дати “п’ять”, а й зробити спільне фото.

Данило переконаний: ця подорож — лише перший крок, і щоб грати на такому рівні, потрібно багато тренуватися і ніколи не здаватися.

Веніамін, 9 років (ФК “Львів”)

Веніаміну лише дев’ять, але він уже встиг змінити чотири команди: ФК “Тростянець”, “Металіст”, “Динамо-Львів” та ФК “Львів”. За цим списком стоїть важка історія — родина хлопчика двічі тікала від російських бомб. Спочатку з рідної Сумщини до Харкова, а згодом — до Львова.

У футбол Веніаміна привів тато. Зараз хлопчик грає на позиції півзахисника і впевнений, що все найцікавіше в грі відбувається саме в центрі поля, тому його кумири — Вітінья та Бруну Фернандіш. Коли тато запитав: “Ти хочеш поїхати до Іспанії і вивести гравців Ла Ліги на поле?”, хлопчик не вагався ні секунди.

Мандрівка стала для нього величезним щастям, але водночас і емоційним викликом. Поки Веніамін відкривав для себе красу Італії та Іспанії, в Україні тривали обстріли. В один із таких днів хлопчик не зміг стримати сліз від хвилювання за маму, тата і 4-річну сестричку, які залишилися дома.

Та коли відкрився тунель стадіону і заповнена арена “Жирони” вибухнула оплесками, Веніамін відчув неймовірне піднесення. Попереду в нього велике майбутнє, але спогад про те, як він наживо бачив гру Віктора Циганкова та відчував подих європейського стадіону, залишиться з ним назавжди.

Матвій, 10 років (ФА “Тернопіль”)

Матвій приїхав у подорож із Тернополя. Футбол у його житті був завжди — хлопчик змалечку дивився матчі збірної України разом із батьками. Два роки тому, боронячи Україну від російських окупантів, його батько загинув. До футбольної академії “Тернопіль” хлопчика вела вже мама, яка працює лікаркою.

Матвій грає на позиції півзахисника та захоплюється грою Ламіна Ямаля. Він точно знає формулу успіху: системність, важка праця на тренуваннях та абсолютна відданість справі. Колись він мріяв вивести на поле професійного гравця на матчі Української Прем’єр-ліги, але тоді планам завадили ворожі обстріли. Проте в Іспанії ця мрія повернулася до нього вже у зовсім іншому масштабі.

Подолавши страх, 10-річний півзахисник не просто поїхав — він ступив на професійний газон європейського стадіону, здійснивши ту саму заповітну мрію.

Артем, 10 років (ФК “Олександрія”)

10-річний Артем буквально живе футболом. Зараз він займається в дитячо-юнацькій академії ФК “Олександрія”, куди потрапив після евакуації з рідної Снігурівки, що на Миколаївщині — прифронтового міста, яке й досі перебуває під постійними ударами.

Кумир Артема — хорватський півзахисник Лука Модрич. “Він завжди тягнув команду на собі. Коли він грав за “Реал Мадрид”, вони вигравали Лігу Чемпіонів”, — по-дорослому аналізує хлопчик.

У рамках “Королівської подорожі” Артем отримав те, про що мріє кожен юний фанат. Разом із командою він відвідав культовий стадіон San Siro та музей легендарного ФК “Мілан” — клубу, де свого часу сяяв і його улюблений Модрич. А потім була сонячна Іспанія, величний Camp Nou та справжня європейська футбольна атмосфера.

Крім стадіонів, хлопця вразила місцева кухня: він дуже хотів спробувати справжню італійську пасту, і це йому вдалося. Поїздка показала Артему, що великий футбол цілком досяжний, якщо багато працювати.

Про проєкт “Королівська подорож”

Ця мандрівка не була просто екскурсією чи туристичним маршрутом. Це глибока соціальна місія, покликана повернути дітям, у яких війна вкрала дитинство, віру в дива та власні сили. Це вже друга така подорож від Betking Foundation за рік.

Організатори проєкту підкреслюють, що футбол — це унікальний інструмент дипломатії та психологічної реабілітації.

“Підтримка дітей — це свідоме вкладення у майбутнє України. Коли маленькі діти виходять на поле поруч із професійними футболістами на переповненому стадіоні, народжується впевненість, яка залишається з ними на все життя”, — каже Павло Журило, засновник Betking Foundation.

Це не фінал подорожі — це початок нових мрій

Коли автобус із 22 юними футболістами перетнув кордон України на шляху назад, у салоні панувала зовсім інша атмосфера, ніж на початку подорожі. Ці діти поверталися додому іншими. Вони побачили світ великої гри зсередини, постояли на газонах найкращих арен світу та відчули енергію багатотисячних трибун.

“Королівська подорож” від Betking Foundation завершилася, але вона виконала своє головне завдання — довела дітям, які пережили занадто багато дорослих випробувань, що великий футбол ближче, ніж здається.

Це не кінець мандрівки. Це початок нових мрій, амбітних цілей і майбутніх перемог. Адже інколи одна подорож здатна подарувати не лише яскраві спогади, а й віру в те, що немає нічого неможливого.

