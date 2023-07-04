У РФ благословили на війну проти України вірменський батальйон: "засвітився" організатор тітушок Майдану

Керуватиме військовим формуванням колишній зек, учасник ПВК "Вагнер", який був засуджений за збройне пограбування.

У Москві "благословили" на війну проти України вірменський батальйон "АРБАТ".

Про це передає ZN.ua.

30 червня на території Вірменського храмового комплексу Москви відбулися богослужіння і церемонія "благословення" бойовиків створеного вірменського батальйону "АРБАТ", які вирушають на Донбас вбивати українців.

"Благословив" окупантів вірменського походження особисто глава Російської та Ново-Нахічеванської єпархії Вірменської Апостольської Церкви архієпископ Езрас (Нерсисян).

Вірменський архієпископ Езрас разом з духовенством і окупантами

Фото ZARTNIR

У виданні припускають, що основу новоствореного формування складуть "арцахські" (карабахські) бойовики, які полишили території після звільнення Карабаху Азербайджаном.

За інформацією ISW, у цьому батальйоні поряд з громадянами Вірменії знаходяться етнічні вірмени з окупованої РФ Абхазії.

Хто керуватиме бандою

Керуватиме військовим формуванням бойовик з Карабаху Айк Гаспарян.

Колишній зек-"вагнерівець" Айк Гаспарян

За інформацією з відкритих джерел, Гаспарян воював проти українців у складі ПВК "Вагнер" і навіть 31 грудня минулого року отримав з рук Путіна "медаль за відвагу".

Айк Гаспарян отримує нагороду з рук диктатора

Як виявилося, Гаспарян був засуджений в РФ до 7 років колонії суворого режиму за збройне пограбування.

Хто такий Армен Саркісян-Горлівський

Також на заході "засвітився" відомий кримінальний авторитет із Горлівки Донецької області Армен Саркісян. Він був одним із організаторів груп "тітушок" під час Революції Гідності.

Армен Саркісян-Горлівський поруч з вірменським священником і Айком Гаспаряном / Фото: zn.ua

Тоді організовані ним банди "тітушок" нападали і вбивали протестувальників. За інформацією ZN.ua, саме бойовики Саркісяна вбили журналіста В'ячеслава Веремія 19 лютого 2014 року у столиці.

Армен Саркісян був близьким до родини президента-втікача Віктора Януковича і пов’язаним з іншим кримінальним авторитетом Юрієм Іванющенком (Юрою Єнакієвським). Від 2014 року він перебуває у міжнародному розшуку за запитом України. 2018 року його навіть затримали у Франції, проте так і не екстрадували до Києва.

Від 24 лютого 2022 року Саркісян займається мародерством і "віджимом" підприємств на окупованій території.

За даними української розвідки, восени 2022 року він навіть став "смотрящім" за в'язницями на окупованих територіях України.

Йому також доручили створити нову ПВК з росіян вірменського походження, яку мав спонсорувати прокремлівський російсько-вірменський бізнесмен Самвел Карапетян. Останній також був присутній на церемонії. Карапетян володіє пов’язаною з "Газпромом" компанією "Ташир холдинг", до якої входять і "Електричні мережі Вірменії".