У РФ благословили на війну проти України вірменський батальйон: "засвітився" організатор тітушок Майдану

Керуватиме військовим формуванням колишній зек, учасник ПВК "Вагнер", який був засуджений за збройне пограбування.
У Москві "благословили" на війну проти України вірменський батальйон "АРБАТ".
Про це передає ZN.ua.
30 червня на території Вірменського храмового комплексу Москви відбулися богослужіння і церемонія "благословення" бойовиків створеного вірменського батальйону "АРБАТ", які вирушають на Донбас вбивати українців.
"Благословив" окупантів вірменського походження особисто глава Російської та Ново-Нахічеванської єпархії Вірменської Апостольської Церкви архієпископ Езрас (Нерсисян).
У виданні припускають, що основу новоствореного формування складуть "арцахські" (карабахські) бойовики, які полишили території після звільнення Карабаху Азербайджаном.
За інформацією ISW, у цьому батальйоні поряд з громадянами Вірменії знаходяться етнічні вірмени з окупованої РФ Абхазії.
Хто керуватиме бандою
Керуватиме військовим формуванням бойовик з Карабаху Айк Гаспарян.
За інформацією з відкритих джерел, Гаспарян воював проти українців у складі ПВК "Вагнер" і навіть 31 грудня минулого року отримав з рук Путіна "медаль за відвагу".
Як виявилося, Гаспарян був засуджений в РФ до 7 років колонії суворого режиму за збройне пограбування.
Хто такий Армен Саркісян-Горлівський
Також на заході "засвітився" відомий кримінальний авторитет із Горлівки Донецької області Армен Саркісян. Він був одним із організаторів груп "тітушок" під час Революції Гідності.
Тоді організовані ним банди "тітушок" нападали і вбивали протестувальників. За інформацією ZN.ua, саме бойовики Саркісяна вбили журналіста В'ячеслава Веремія 19 лютого 2014 року у столиці.
Армен Саркісян був близьким до родини президента-втікача Віктора Януковича і пов’язаним з іншим кримінальним авторитетом Юрієм Іванющенком (Юрою Єнакієвським). Від 2014 року він перебуває у міжнародному розшуку за запитом України. 2018 року його навіть затримали у Франції, проте так і не екстрадували до Києва.
Від 24 лютого 2022 року Саркісян займається мародерством і "віджимом" підприємств на окупованій території.
За даними української розвідки, восени 2022 року він навіть став "смотрящім" за в'язницями на окупованих територіях України.
Йому також доручили створити нову ПВК з росіян вірменського походження, яку мав спонсорувати прокремлівський російсько-вірменський бізнесмен Самвел Карапетян. Останній також був присутній на церемонії. Карапетян володіє пов’язаною з "Газпромом" компанією "Ташир холдинг", до якої входять і "Електричні мережі Вірменії".
Раніше прем'єр-міністр Нікол Пашинян заявив, що Вірменія не є союзником країни-агресорки Росії у війні проти України.
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