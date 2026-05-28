Поки всі говорять про Білорусь, РФ активізувалась на іншому напрямку: які міста під загрозою

РФ активізувала наступ біля Костянтинівки / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Російські окупанти пішли в наступ на Донеччині, доки Україну відволікали підготовкою наступу з Білорусі. Так ворог готує собі умови для літнього наступу на Донецьку область. Зокрема, росіяни розпочали формувальні операції для літньої кампанії.

Про це розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан для 24Каналу.

Росіяни готуються до наступу на Донеччині: розпочалися формувальні операції

Доки українців відволікали можливим наступом з Білорусі, російські військові тим часом на фронті почали формувальні операції для підготовки до літнього наступу. Для росіян пріоритетом залишається повне захоплення Донецької області протягом літа 2026 року.

Зараз росіяни підійшли до Костянтинівки.

«Поки розповідають казки про наступ з Білорусі, в цей час росіяни заходять з півдня і південного заходу в Костянтинівку. Їхня присутність вже фіксується на „7 вітрах“, в Сонячному та Південному — це все райони міста», — каже Світан.

На Костянтинівку летять авіабомби. Ворог намагається зламати українську оборону тут. Якщо росіяни захоплять Костянтинівку, наступною стане Дружківка.

Фото: DeepStateMap / © Deepstatemap

«Костянтинівку можемо втратити в період літньої кампанії. Це треба чітко розуміти. Росіяни туди не просто підійшли, вони практично місто напівохопили. Ось це реальна проблема, а нас відволікають розповідями про Білорусь», — додає експерт.

За словами Світана, допоки в Білорусі не з’явиться угруповання на рівні 2022 року, боятися наступу не варто.

Нагадаємо, ситуація на напрямку Покровськ — Мирноград — Костянтинівка залишається напруженою. За даними аналітиків DeepState, ворог нарощує присутність, закріплюється в міській забудові та підтягує додаткові сили, зокрема операторів БпЛА.

Противник намагається просуватися вглиб української оборони та розширювати зону контролю. Окремий тиск фіксується в районі міста Родинське, яке є важливим логістичним вузлом для подальших дій у напрямку населених пунктів південніше Добропілля.

Попри те, що місто поступово потрапляє в зону активних бойових дій, Сили оборони продовжують стримувати просування ворога, періодично застосовуючи авіаційну підтримку.

Водночас у Костянтинівці ситуація також ускладнюється: росіяни використовують тактику «просочування», намагаються закріпитися в навколишніх пунктах і проникнути в міську забудову.

Інтенсивні ворожі обстріли руйнують інфраструктуру міста, що суттєво ускладнює його утримання.

