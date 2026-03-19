- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 125
- Час на прочитання
- 1 хв
У спідниці-плісе та балетках: кронпринцеса Вікторія побувала з візитом в Остіні
Кронпринцеса Швеції кілька днів провела із візитом у Сполучених Штатах.
Учора кронпринцеса Вікторія та міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард відвідали Будинок пісень під час візиту Її Королівської Високості до Остіна, штат Техас.
Цього разу кронпринцеса одягла молочний жакет з твіду з поясом на талії та спідницю зі штучної шкіри в поєднанні з нюдовими балетками з чорними круглими носами. Її образ доповнювали золоті сережки у вухах та ланцюжок на шиї, браслет на зап’ясті та каблучка з каменем на пальці. Вікторія зробила свою фірмову зачіску у вигляді пучка та легкий денний макіяж.
Раніше, нагадаємо, ми показували два інші образи кронпринцеси, в яких вона з’явилася на двох різних заходах у Г’юстоні.