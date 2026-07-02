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7-річна дівчинка загинула, двоє — у важкому стані: під час атаки РФ постраждала ціла сім’я
Росія під час удару вбила 7-річну дівчинку та поранила ще чотирьох людей, серед них — дитина.
Росія завдала удару авіаційними бомбами (КАБ) по Богинівській громаді на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки постраждала ціла родина: 7-річна дівчинка загинула, інші члени родини перебувають у лікарні.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Олексій Ганжа 2 липня.
«Росіяни вбили 7-річну дівчинку та поранили ще чотирьох людей, серед них — дитина. Ворог завдав удару КАБ по Богинівській громаді Синельниківського району», — зазначив посадовець.
Серед потерпілих — 11-річна дівчинка, яку доправили до лікарні після атаки. Вона — у стані середньої тяжкості. Госпіталізовані також троє дорослих, двоє з них — у важкому стані.
За його словами, вранці росіяни атакували Дніпровський район. Під ударом була транспортна інфраструктура, яка зазнала пошкоджень. Обійшлося без жертв.
Смертельна атака РФ по Києву — останні новини
За останніми даними, через російський удар по Києву загинуло 17 людей, а близько ста отримали поранення. Найбільше постраждала багатоповерхівка у Дарницькому районі. На місці удару досі тривають рятувальні роботи.
Також Росія била по інших цілях, зокрема, прилетіло по складу відомого інтернет-магазину електроніки MOYO, внаслідок чого він повністю знищений.