БЕБ зацікавилося доходами езотерикині Марії Тихої: деталі від ЗМІ

БЕБ взялося за «відьму» Марію Тиху / © скриншот з відео

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Бюро економічної безпеки (БЕБ) розпочало перевірку діяльності Марії Ареф’євої, більш відомої як езотерикиня «Марія Тиха». Її підозрюють у фінансових махінаціях та ухиленні від сплати податків.

Про це передає «Цензор.НЕТ» з посиланням на відповідь БЕБ.

У БЕБ підтвердили журналістам, що 24 червня Бюро отримало заяву народного депутата Ярослава Железняка «щодо можливих протиправних дій Тихої (Ареф’євої) Марії Артурівни, спрямованих на заволодіння коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою (шахрайства), а також умисного приховування реальних обсягів доходів від податкових органів».

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Наразі аналітики БЕБ опрацьовують зібрані факти. Якщо фахівці офіційно підтвердять ознаки злочину, відомості одразу передадуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР).

Скандал з Марією Тихою: що відомо

Нагадаємо, 24 червня нардеп Ярослав Железняк оприлюднив інформацію про «відьму» Марію Тиху та «мага» Веліара (Богдана Орищенка), згідно з якою вони надають платні «магічні» послуги. Зокрема, обіцяють допомогти у пошуку безвісти зниклих українських військовослужбовців.

Нардеп додав, що через це на його адресу пролунали «якісь прокльони».

Після публічного розголосу та відповідних звернень до правоохоронних органів, Національна поліція вже відкрила проти обох «магів» кримінальне провадження за статтею про шахрайство.

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