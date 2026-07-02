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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
20
Час на прочитання
2 хв

LELÉKA ошелешила заявою про близькість з відомим колегою-музикантом: "Цілувалась, і не тільки з ним"

Артистка розкрила, що відбувається в її особистому житті.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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LELÉKA та Ярослав Джусь

LELÉKA та Ярослав Джусь / © Associated Press

Українська співачка LELÉKA, яка представляла Україну на «Євробаченні-2026», ошелешила зізнанням про близькість із відомим колегою-музикантом.

Йдеться про бандуриста Ярослава Джуся, який разом із артисткою виступав на головній музичній сцені у Відні. До слова, у Мережі музикантам приписували роман, мовляв, їхні взаємини мають дещо більший вигляд, аніж просто дружній. В інтерв’ю на YouTube-каналі Марічки Падалко LELÉKA визнала, що хімія між ними дійсно є. Ба більше, парочка навіть цілувалась. Проте співачка все ж таки вважає Ярослава Джуся лише своїм другом і не більше, принаймні, поки що.

«Вона існує (хімія — прим. ред.), і це правда. Ярослав дуже хороша людина. Я можу сказати, що він дійсно став мені дуже близьким другом, він мене дуже підтримує. Я не готова визначатися зараз із чимось і називати щось стосунками. Я йому сказала, що дружба, і все! Цілувалась! А я цілувалась і не тільки з ним, ще 10 інших є. Я називаю це так: друг із розширеними повноваженнями», — пояснила артистка.

LELÉKA та Ярослав Джусь / © Associated Press

LELÉKA та Ярослав Джусь / © Associated Press

Виконавиця також додала, що зараз не готова до стосунків. Знаменитість визнала, що їй подобається бути вільною, і вона хоче насолодитися цим станом. Проте у майбутньому артистці все ж таки хочеться побудувати здорові рівноправні стосунки та створити сім’ю.

«Коли я зазираю всередину себе, я розумію, що я зараз не хочу і не готова до стосунків. Мені треба пауза. Я хочу це в перспективі. Я хочу, щоб це були здорові, рівноправні стосунки, в яких у нас разом може виникнути це бажання і розуміння, що ми разом хочемо сім’ю», — запевнила артистка.

Повне інтерв’ю можна переглянути на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: LELÉKA: чи є життя ПІСЛЯ ЄВРОБАЧЕННЯ?! Чому досі НЕ РОЗЛУЧЕНА, роман з КОЛЕГОЮ — правда чи чутки?

Нагадаємо, раніше LELÉKA розкрила витрати на участь у «Євробаченні-2026». Виконавиця також зізналась, які борги в неї залишились.

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Дата публікації
Кількість переглядів
20
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