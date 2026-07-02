Мама ведучої Тали Калатай опинилась під завалами: її будинок повністю знищено обстрілом

Тала Калатай / © instagram.com/talakalatay_official

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Телеведуча та акторка Тала Калатай шокувала, що її мама під час обстрілу Києва опинилась під завалами.

У ніч проти 2 липня країна-агресорка Росія вчергове цинічно атакувала Україну. Під ворожим прицілом опинився й Київ. На жаль, влучань не вдалося уникнути. Практично у всіх районах столиці зафіксовані пошкодження.

Ведуча Тала Калатай у своєму Facebook говорить, що ніч для її сім’ї була жахливою. Під час обстрілу постраждав будинок мами знаменитості настільки сильно, що будівля більше непридатна до життя. Окрім того, мама Тали Калатай опинилась під завалами.

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На щастя, з жінкою все гаразд. Маму Тали Калатай врятувало те, що вона ховалась в погребі. Сусіди потім допомогли жінці дісталися з-під завалів. Окрім того, врятували й собаку родини. Ведуча говорить, що тепер в її мами другий день народження.

«Ми оговтуємось. Собаку дістали з-під завалів. Живий. Будинок мами для життя непридатний. Я думаю, це її другий день народження. Інакше я не можу це описати. І вона була в погребі. Це врятувало їй життя. Це повний шок», — поділилась ведуча.

Допис Тали Калатай

Зазначимо, у ніч проти 2 липня Росія масовано атакувала Київ. Країна-агресорка обстрілювала столицю ударними безпілотниками та балістичними ракетами. На жаль, влучань не вдалося уникнути. Станом на дев’яту ранку відомо про загибель 13 людей. 3 липня у Києві оголошено Днем жалоби.

Нагадаємо, нещодавно вдова композитора Ігоря Поклада розповідала, як її будинок вдруге серйозно постраждав під час обстрілу Києва. Світлана Поклад також показувала фото наслідків.

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