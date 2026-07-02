ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
70
Час на прочитання
2 хв

"Нас би вбило дверима": кияни розповіли, як дивом вижили після бомбардування столиці

Мешканці Києва продовжують оговтуватися після кривавого обстрілу РФ.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Коментарі
Стовп диму після атаки РФ

Стовп диму після атаки РФ

Вночі 2 липня армія РФ масовано атакувала Київ ракетами й дронами. Через обстріл постраждало чимало багатоповерхівок, під завалами досі шукають людей. Очевидці розповіли, що їм довелося пережити.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Що розповіли очевидці атаки РФ

Одна з киянок наголосила: майно не має значення, бо головне — життя.

«Ми спали тут, і я так розумію, що це нас врятувало, тому що зазвичай ми сиділи за стіною. Якщо б сиділи там, нас би просто збило дверима», — розповідає Світлана, мешканка квартири, пошкодженої через атаку РФ.

У Дарницькому районі частково зруйновано ще одну багатоповерхівку. Повністю знищені квартири з 12 по 16 поверхи, під завалами можуть залишатися люди. Внаслідок руйнувань уламками пошкоджено всі припарковані поруч автомобілі.

Свідки кажуть, що людям, які можуть бути під завалами, намагаються додзвнитися. Виклик йде, але слухавку не підіймають.

У Мережі також показали місцевого улюбленця — рудого котика. Він жив у дворі, в який сьогодні прилетіла російська ракета. Це вчергове демонструє, що росіяни завдають шкоди всьому на своєму шляху — людям, тваринам, майну.

Нагадаємо, кількість загиблих через обстріл Києва сягнула 13 людей. У місті 3 липня оголошено день жалоби. За словами мера міста Віталій Кличка, будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. «Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. 3 липня в місті заборонені будь-які розважальні заходи», — зазначив Кличко.

м

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
70
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie