"Нас би вбило дверима": кияни розповіли, як дивом вижили після бомбардування столиці

Стовп диму після атаки РФ

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Вночі 2 липня армія РФ масовано атакувала Київ ракетами й дронами. Через обстріл постраждало чимало багатоповерхівок, під завалами досі шукають людей. Очевидці розповіли, що їм довелося пережити.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Що розповіли очевидці атаки РФ

Одна з киянок наголосила: майно не має значення, бо головне — життя.

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«Ми спали тут, і я так розумію, що це нас врятувало, тому що зазвичай ми сиділи за стіною. Якщо б сиділи там, нас би просто збило дверима», — розповідає Світлана, мешканка квартири, пошкодженої через атаку РФ.

У Дарницькому районі частково зруйновано ще одну багатоповерхівку. Повністю знищені квартири з 12 по 16 поверхи, під завалами можуть залишатися люди. Внаслідок руйнувань уламками пошкоджено всі припарковані поруч автомобілі.

Свідки кажуть, що людям, які можуть бути під завалами, намагаються додзвнитися. Виклик йде, але слухавку не підіймають.

У Мережі також показали місцевого улюбленця — рудого котика. Він жив у дворі, в який сьогодні прилетіла російська ракета. Це вчергове демонструє, що росіяни завдають шкоди всьому на своєму шляху — людям, тваринам, майну.

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Нагадаємо, кількість загиблих через обстріл Києва сягнула 13 людей. У місті 3 липня оголошено день жалоби. За словами мера міста Віталій Кличка, будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. «Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. 3 липня в місті заборонені будь-які розважальні заходи», — зазначив Кличко.

Дата публікації 11:16, 02.07.26 Кількість переглядів 16 Кияни розповіли про пережите під час атаки РФ

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