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"Нас би вбило дверима": кияни розповіли, як дивом вижили після бомбардування столиці
Мешканці Києва продовжують оговтуватися після кривавого обстрілу РФ.
Вночі 2 липня армія РФ масовано атакувала Київ ракетами й дронами. Через обстріл постраждало чимало багатоповерхівок, під завалами досі шукають людей. Очевидці розповіли, що їм довелося пережити.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Що розповіли очевидці атаки РФ
Одна з киянок наголосила: майно не має значення, бо головне — життя.
«Ми спали тут, і я так розумію, що це нас врятувало, тому що зазвичай ми сиділи за стіною. Якщо б сиділи там, нас би просто збило дверима», — розповідає Світлана, мешканка квартири, пошкодженої через атаку РФ.
У Дарницькому районі частково зруйновано ще одну багатоповерхівку. Повністю знищені квартири з 12 по 16 поверхи, під завалами можуть залишатися люди. Внаслідок руйнувань уламками пошкоджено всі припарковані поруч автомобілі.
Свідки кажуть, що людям, які можуть бути під завалами, намагаються додзвнитися. Виклик йде, але слухавку не підіймають.
У Мережі також показали місцевого улюбленця — рудого котика. Він жив у дворі, в який сьогодні прилетіла російська ракета. Це вчергове демонструє, що росіяни завдають шкоди всьому на своєму шляху — людям, тваринам, майну.
Нагадаємо, кількість загиблих через обстріл Києва сягнула 13 людей. У місті 3 липня оголошено день жалоби. За словами мера міста Віталій Кличка, будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. «Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. 3 липня в місті заборонені будь-які розважальні заходи», — зазначив Кличко.
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