РФ посеред дня вгатила ще по двох великих обласних центрах: у містах "прильоти", перші деталі

Обстріл Запоріжжя / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

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Росіяни вдень 2 липня завдали нових ударів по цивільних містах України. Під атакою ударних безпілотників опинилися Харків і Запоріжжя.

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що російський ударний безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок у Київському районі міста.

«За попередньою інформацією, постраждалих немає», — зазначив він.

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Крім того, ще одне влучання зафіксували у Салтівському районі поблизу багатоповерхівки. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих та значних пошкоджень.

Своєю чергою начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив атаку.

«Окупанти вдарили дроном по Салтівському району Харкова. Попередньо, постраждалих немає. Встановлюємо обставини атаки», — повідомив він.

Що пошкоджено у Запоріжжі

У Запоріжжі перед ударами було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ударних безпілотників.

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Згодом начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що дим, який бачили жителі міста, став наслідком російської атаки.

«Пошкоджений термінал логістичної компанії», — зазначив Федоров.

Наразі профільні служби продовжують обстежувати місця влучань та встановлювати остаточні наслідки російських ударів.

Влада закликає мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях до завершення небезпеки.

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Росія атакує мирні міста України — останні новини

Нагадаємо, 2 липня у Дніпрі під час повітряної тривоги пролунав вибух через російську балістичну атаку. Ворог вдарив по Дніпровському району, пошкоджено транспортну інфраструктуру. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Також, вночі РФ масовано атакувала Київ. Повітряна тривога в столиці тривала понад 11 год. Росія одночасно застосувала дрони, балістичні та крилаті ракети. У місті багато влучань — у багатоповерхівки, приватні будинки, підстанцію екстреної медичної допомоги, бізнес-центр, територію ринку та припарковані автомобілі.

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