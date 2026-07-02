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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
192
Час на прочитання
1 хв

Керол Міддлтон з'явилася на публіці з сумкою улюбленого бренду її дочки - принцеси Кейт

У 71-річної жінки гарний і вишуканий смак.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Керол Міддлтон та королева Камілла

Керол Міддлтон і королева Камілла / © Getty Images

Мати принцеси Уельської нещодавно була помічена на кінних перегонах в Аскоті на початку цього місяця з вишуканою сумкою Mabel Raffia Top Handle Bag від Emmy London - витонченим дизайном від британського бренду, який, як відомо, дуже любить принцеса Кетрін.

Хоча Кетрін часто обирає елегантні туфлі на підборах від цього бренду, Керол довела, що сумки Mabel заслуговують на не меншу увагу.

Керол Міддлтон та королева Камілла / © Getty Images

Керол Міддлтон та королева Камілла / © Getty Images

Виготовлена з плетеної рафії з розкішним шкіряним оздобленням та полірованою фурнітурою золотистого кольору, ця сумка з чітко окресленим силуетом ідеально поєднує у собі невимушений літній стиль та позачасову вишуканість.

Класична верхня ручка надає їй елегантного, жіночного вигляду, а чіткі лінії гарантують універсальність і можливість носити її і після закінчення сезону.

Керол Міддлтон та королева Камілла / © Getty Images

Керол Міддлтон та королева Камілла / © Getty Images

Раніше, нагадаємо, ми розповідали про інші улюблені сумки мами принцеси Уельської Кейт.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
192
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