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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
124
Час на прочитання
1 хв

Принцеса Анна у синій лаконічній сукні та перлинних прикрасах з'явилася на заході у Франції

Британська принцеса Анна поклала вінок на честь 110-ї річниці битви на Соммі у Першій світовій війні, у Типвалі, на півночі Франції, де вона перебуває з візитом.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Анна

Принцеса Анна / © Getty Images

Принцеса обрала для цього виходу синю сукню довжини трохи нижче колін, яку поєднувала з коротким синім жакетом, блакитним шарфом з торочкою, синіми високими рукавичками та синіми шкіряними туфлями. Анна зібрала волосся в зачіску-вулик, яку завжди носить, одягла перлинне кольє на шию та перлинні сережки у вуха. На жакеті у принцеси було пришпилено дві брошки, а губи вона нафарбувала червоною помадою.

Принцеса Анна / © Getty Images

Принцеса Анна / © Getty Images

Раніше королівська принцеса з’явилася на садовій вечірці в Шотландії, яку відвідала з королем Чарльзом та королевою Каміллою, а також молодшим братом принцом Едвардом.

Принцеса Ганна / © Getty Images

Принцеса Ганна / © Getty Images

Вечірка відбулася у Голірудському палаці в Единбурзі. Там вона з’явилася в улюбленому червоному кашеміровому пальті у принт у вигляді рослин та птахів від бренду Shibumi, яке носила вже багато разів.

Принцеса Анна / © Getty Images

Принцеса Анна / © Getty Images

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
124
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