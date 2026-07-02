Принцеса Анна у синій лаконічній сукні та перлинних прикрасах з'явилася на заході у Франції

Принцеса Анна / © Getty Images

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Принцеса обрала для цього виходу синю сукню довжини трохи нижче колін, яку поєднувала з коротким синім жакетом, блакитним шарфом з торочкою, синіми високими рукавичками та синіми шкіряними туфлями. Анна зібрала волосся в зачіску-вулик, яку завжди носить, одягла перлинне кольє на шию та перлинні сережки у вуха. На жакеті у принцеси було пришпилено дві брошки, а губи вона нафарбувала червоною помадою.

Принцеса Анна / © Getty Images

Раніше королівська принцеса з’явилася на садовій вечірці в Шотландії, яку відвідала з королем Чарльзом та королевою Каміллою, а також молодшим братом принцом Едвардом.

Принцеса Ганна / © Getty Images

Вечірка відбулася у Голірудському палаці в Единбурзі. Там вона з’явилася в улюбленому червоному кашеміровому пальті у принт у вигляді рослин та птахів від бренду Shibumi, яке носила вже багато разів.

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Принцеса Анна / © Getty Images

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