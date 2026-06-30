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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
305
Час на прочитання
1 хв

Принцеса Анна на бенкеті в Лондоні з’явилася у сукні, якій 42 роки

Її підхід до вибору речей завжди ґрунтувався на практичності, майстерності виконання та довговічності, а не на гонитві за швидкоплинними трендами. Багато найулюбленіших речей Анни повторно з’являються на публіці через роки після того, як їх уперше було вдягнуто.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Коментарі
Принцеса Анна

Принцеса Анна / © Getty Images

Принцеса Анна, якій 75 років, з’явилася на бенкеті з нагоди сторіччя Почесної компанії майстрів-маринарів у лондонській Guildhall у четвер у легкій блідо-жовтій сукні з принтом із рожевих квітів. Але ця сукня вже з’являлася на одному з королівських заходів, однак аж 42 роки тому.

Сукня Анни мала квадратний виріз і напівпрозору накидка у стилі кейп із ледь помітними вертикальними смугами. Ніжні рожеві квіткові мотиви прикрашали тканину, а вільний силует надавав вінтажному вбранню позачасового, романтичного вигляду. Вона доповнила образ класичними білими вечірніми рукавичками, стриманими золотими прикрасами, кремовими туфлями-човниками та золотим клатчем, дозволивши прекрасно збереженій сукні залишитися головним акцентом образу.

Цей вихід став ще одним прикладом незмінної прихильності Анни до сталого підходу у моді. Принцеса неодноразово демонструвала, що якісний одяг може витримати випробування часом. Рініше цю сукню донька королеви Єлизавети носила 1984 року на параді з нагоди Дня Незалежності під час візиту до Банжула у Гамбії.

Принцеса Анна / © Getty Images

Принцеса Анна / © Getty Images

Тоді вона відвідувала країну як покровителька Фонду порятунку дітей.

Принцеса Анна / © Getty Images

Принцеса Анна / © Getty Images

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
305
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