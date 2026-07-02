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- Шоу-бізнес
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У сітчастих балетках: Енн Гетевей вийшла на публіку у трендовому легкому взутті
Акторка продемонструвала у Нью-Йорку розслаблений, але дуже продуманий образ.
Енн Гетевей сфотографували в нью-йоркському районі Трайбека, де вона поспілкувалася з прихильниками. Нещодавно акторка зізналася, що чекає на третю дитину, а її термін вагітності такий, що приховувати живіт немає сенсу, тому Енн обирає комфортний одяг.
Акторка одягла вільні темно-сині штани широкого крою, чорний топ і темно-синій в’язаний жакет від Brunello Cucinelli. Вона доповнила лук великими сонцезахисними окулярами та елегантною чорною сумкою, яка ідеально пасувала до її стриманого, але водночас вишуканого денного образу.
Однак найцікавішою деталлю образу Гетевей було взуття, адже вона обрала чорні сітчасті балетки від Alaia з ремінцем, одну з тих моделей, які минулого сезону зарекомендували себе як головний хіт літа. Це повітряні, легкі та достатньо ефектні, сітчасті балетки, які пасують до всього.
Також Гетевей з’явилася у вишуканому образі в Нью-Йорку і просто замилувала прихильників. Вона обрала золоту сукню колекції Lela Rose Resort 2027, яка відома своїм квітковим принтом.