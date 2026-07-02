У сітчастих балетках: Енн Гетевей вийшла на публіку у трендовому легкому взутті

Енн Гетевей / © Getty Images

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Енн Гетевей сфотографували в нью-йоркському районі Трайбека, де вона поспілкувалася з прихильниками. Нещодавно акторка зізналася, що чекає на третю дитину, а її термін вагітності такий, що приховувати живіт немає сенсу, тому Енн обирає комфортний одяг.

Акторка одягла вільні темно-сині штани широкого крою, чорний топ і темно-синій в’язаний жакет від Brunello Cucinelli. Вона доповнила лук великими сонцезахисними окулярами та елегантною чорною сумкою, яка ідеально пасувала до її стриманого, але водночас вишуканого денного образу.

Енн Гетевей / © Getty Images

Однак найцікавішою деталлю образу Гетевей було взуття, адже вона обрала чорні сітчасті балетки від Alaia з ремінцем, одну з тих моделей, які минулого сезону зарекомендували себе як головний хіт літа. Це повітряні, легкі та достатньо ефектні, сітчасті балетки, які пасують до всього.

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Також Гетевей з’явилася у вишуканому образі в Нью-Йорку і просто замилувала прихильників. Вона обрала золоту сукню колекції Lela Rose Resort 2027, яка відома своїм квітковим принтом.

Енн Гетевей / © Getty Images

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