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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
117
Время на прочтение
1 мин

Кэрол Миддлтон появилась на публике с сумкой любимого бренда ее дочери — принцессы Кейт

У 70-летней женщины хороший вкус.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Кэрол Миддлтон и королева Камилла

Кэрол Миддлтон и королева Камилла / © Getty Images

Мать принцессы Уэльской недавно была замечена на скачках в Аскоте в начале этого месяца с изысканной сумкой Mabel Raffia Top Handle Bag от Emmy London — утонченным дизайном от британского бренда, который, как известно, очень любит сама принцесса Кэтрин.

Хотя Кэтрин часто выбирает элегантные туфли на каблуках от этого бренда, Кэрол доказала, что сумки Mabel заслуживают не меньшего внимания.

Кэрол Миддлтон и королева Камилла / © Getty Images

Кэрол Миддлтон и королева Камилла / © Getty Images

Изготовленная из плетеной рафии с роскошной кожаной отделкой и полированной фурнитурой золотистого цвета, эта сумка с четко очерченным силуэтом идеально сочетает в себе непринужденный летний стиль и вневременную изысканность.

Классическая верхняя ручка придает ей элегантный, женственный вид, а четкие линии гарантируют универсальность и возможность носить ее и после окончания сезона.

Кэрол Миддлтон и королева Камилла / © Getty Images

Кэрол Миддлтон и королева Камилла / © Getty Images

Ранее, напомним, мы рассказывали о других любимых сумках мамы принцессы Уэльской Кейт.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
117
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