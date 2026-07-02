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Кэрол Миддлтон появилась на публике с сумкой любимого бренда ее дочери — принцессы Кейт
У 70-летней женщины хороший вкус.
Мать принцессы Уэльской недавно была замечена на скачках в Аскоте в начале этого месяца с изысканной сумкой Mabel Raffia Top Handle Bag от Emmy London — утонченным дизайном от британского бренда, который, как известно, очень любит сама принцесса Кэтрин.
Хотя Кэтрин часто выбирает элегантные туфли на каблуках от этого бренда, Кэрол доказала, что сумки Mabel заслуживают не меньшего внимания.
Изготовленная из плетеной рафии с роскошной кожаной отделкой и полированной фурнитурой золотистого цвета, эта сумка с четко очерченным силуэтом идеально сочетает в себе непринужденный летний стиль и вневременную изысканность.
Классическая верхняя ручка придает ей элегантный, женственный вид, а четкие линии гарантируют универсальность и возможность носить ее и после окончания сезона.
Ранее, напомним, мы рассказывали о других любимых сумках мамы принцессы Уэльской Кейт.