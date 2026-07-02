Поїзди "УЗ" масово запізнюються на години: які рейси затримуються найбільше

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У четвер, 2 липня, чимала кількість поїздів “Укрзалізниці” курсує з відчутними затримками. Десятки рейсів запізнюються більш ніж на годину.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Серед основних причин затримок називають вплив бойових дій і технічні причини. Для міжнародних рейсів додатковим фактором може бути затримка на кордоні, зокрема на маршрутах до Пшемисля або Хелма.

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Частина поїздів затримується менш ніж на годину, однак пасажирам інших рейсів доведеться чекати прибуття на 2-3 години довше. Деякі поїзди запізнюються на 5-9 годин.

Які поїзди затримуються найбільше

Найбільші затримки станом на ранок 2 липня зафіксовані у таких рейсів:

№773/774 “Конотоп — Жмеринка” — +9:13 ;

№17/18 “Харків-Пас. — Ужгород” — +8:09 ;

№123/124 “Харків-Пас. — Чернівці” — +7:29 ;

№1/2 “Харків-Пас. — Рахів” — +7:29 ;

№133/134 “Київ-Пас. — Кам’янець-Под.” — +6:53 ;

№63/64 “Пшемисль Головний — Харків-Пас.” — +6:49 ;

№93/94 “Харків-Пас. — Хелм” — +6:14 ;

№127/128 “Запоріжжя-1 — Львів” — +5:41;

№7/8 “Харків-Пас. — Одеса-Головна” — +4:58 ;

№21/22 “Харків-Пас. — Львів” — +4:19 ;

№765/766 “Одеса-Головна — Київ-Пас.” — +4:10 ;

№75/76 “Кривий Ріг-Головний — Київ-Пас.” — +3:59 ;

№119/120 “Хелм — Дніпро-Головний” — +3:45 ;

№89/90 “Київ-Пас. — Пшемисль Головний” — +3:31 ;

№273/274 “Київ-Пас. — Мукачево” — +3:31 ;

№207/208 “Київ-Пас. — Івано-Франківськ” — +3:31 ;

№103/104 “Лозова-Пас. — Львів” — +3:30 ;

№259/260 “Черкаси — Ужгород” — +3:23 ;

№257/258 “Черкаси — Ясіня” — +3:06.

Інші рейси із затримками

Також із відставанням від графіка курсують такі поїзди:

№257/258 “Ясіня — Черкаси” — +2:53 ;

№259/260 “Ужгород — Черкаси” — +2:53 ;

№79/80 “Львів — Дніпро-Головний” — +2:51 ;

№65/66 “Київ-Пас. — Суми” — +2:39 ;

№69/70 “Пшемисль Головний — Кременчук-Пас.” — +2:34 ;

№129/130 “Мукачево — Полтава-Півд.” — +2:34 ;

№131/132 “Мукачево — Кременчук-Пас.” — +2:34 ;

№7/8 “Чернівці — Київ-Пас.” — +2:33 ;

№85/86 “Запоріжжя-1 — Львів” — +2:27 ;

№3/4 “Дніпро-Головний — Ужгород” — +2:27;

№105/106 “Київ-Пас. — Одеса-Головна” — +2:19 ;

№747/748 “Тернопіль-Пас. — Київ-Пас.” — +2:14 ;

№81/82 “Ужгород — Київ-Пас.” — +2:12 ;

№51/52 “Київ-Пас. — Пшемисль Головний” — +2:07 ;

№749/750 “Київ-Пас. — Відень Західний” — +2:03.

Ще низка рейсів затримується приблизно на 1-2 години, зокрема поїзди до Ужгорода, Рахова, Чернігова, Одеси, Пшемисля, Варшави, Хелма, Запоріжжя та Харкова.

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Водночас оприлюднений перелік поїздів із затримками не є повним. Прогнозований час прибуття або відправлення є орієнтовним і може змінюватися.

Пасажирам радять перевіряти актуальну інформацію щодо свого рейсу через онлайн-сервіси “Укрзалізниці”.

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