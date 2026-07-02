"Нас бы убило дверью": киевляне рассказали, как чудом выжили после бомбардировки столицы

Столб дыма после атаки РФ

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Ночью 2 июля армия РФ массированно атаковала Киев ракетами и дронами. Из-за обстрелов пострадало много многоэтажек, под завалами до сих пор ищут людей. Очевидцы рассказали, что им пришлось пережить.

Об этом сообщают местные СМИ.

Что рассказали очевидцы атаки РФ на Киев

Одна из киевлянок отметила: имущество не имеет значения, потому что главное — жизнь.

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«Мы спали здесь, и я так понимаю, что это нас спасло, потому что обычно мы сидели за стеной. Если бы сидели там, нас бы просто сбило дверью», — рассказывает Светлана, жительница квартиры, поврежденной из-за атаки РФ.

В Дарницком районе частично разрушена еще одна многоэтажка. Полностью уничтожены квартиры с 12-го по 16-й этаж, под завалами могут оставаться люди. В результате разрушений обломками повреждены все припаркованные рядом автомобили.

Свидетели говорят, что людям, которые могут находиться под завалами, пытаются дозвониться. Вызов идет, но трубку не поднимают.

В Сети также показали местного любимца — рыжего котика. Он жил во дворе, куда сегодня прилетела российская ракета. Это в очередной раз демонстрирует, что россияне наносят вред всему на своем пути — людям, животным, имуществу.

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Напомним, количество погибших из-за обстрела Киева достигло 13 человек. В городе 3 июля объявлен Днем траура. По словам мэра города Виталия Кличко, будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях города. «Также рекомендовано приспустить государственные флаги на зданиях государственной и частной форм собственности. 3 июля в городе запрещены какие-либо развлекательные мероприятия», — отметил Кличко.

Дата публикации 11:16, 02.07.26 Количество просмотров 49 Киевляне рассказали о пережитом во время атаки РФ

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