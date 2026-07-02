БЭБ заинтересовалось доходами "ведьмы" Марии Тихой: детали от СМИ

БЭБ взялась за «ведьму» Марию Тиху / © скриншот с видео

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Бюро экономической безопасности (БЭБ) приступило к проверке деятельности Марии Арефьевой, более известной как эзотерикиня «Мария Тихая». Ее подозревают в финансовых махинациях и уклонении от уплаты налогов.

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ответ БЭБ.

В БЭБ подтвердили журналистам, что 24 июня Бюро получило заявление народного депутата Ярослава Железняка «относительно возможных противоправных действий Тихой (Арефьевой) Марии Артуровны, направленных на завладение средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничества), а также умышленного объёма умышленных органов».

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В настоящее время аналитики БЭБ прорабатывают собранные факты. Если специалисты официально подтвердят признаки преступления, сведения сразу передадут Единому реестру досудебных расследований (ЕРДР).

Скандал с Марией Тихой: что известно

Напомним, 24 июня нардеп Ярослав Железняк обнародовал информацию о «ведьме» Марии Тихой и «маге» Велиара (Богдана Орищенка), согласно которой они предоставляют платные «магические» услуги. В частности, обещают помочь в поиске без вести пропавших украинских военнослужащих.

Нардеп добавил, что из-за этого в его адрес прозвучали «какие-то проклятия».

После публичной огласки и соответствующих обращений в правоохранительные органы Национальная полиция уже открыла против обоих «магов» уголовное производство по статье о мошенничестве.

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