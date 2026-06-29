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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
45
Час на прочитання
2 хв

Полювання на відьом: поліція порушила справу проти "магів" — деталі розслідування

Поліція перевіряє діяльність «магів» в Інтернеті після звернення нардепа Ярослава Железняка.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Полювання на відьом: поліція порушила справу проти "магів" — деталі розслідування

Справа про псевдомедіумів / © ТСН

Національна поліція України відкрила кримінальне провадження за фактом можливого шахрайства під виглядом надання окультно-магічних послуг. Підставою стало звернення народного депутата Ярослава Железняка, який передав правоохоронцям матеріали щодо діяльності кількох осіб.

Про це повідомив сам Железняк у Telegram-каналі.

За його словами, до заяви були додані свідчення потерпілих, платіжні документи, записи розмов та інші докази.

У поліції відкрили справу за статтею про шахрайство. У матеріалах провадження зазначено, що невстановлені особи могли діяти через соціальні мережі та інтернет-платформи, пропонуючи громадянам «окультно-магічні» та консультаційні послуги.

«Спільно з невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи умисно з корисливих мотивів та використовуючи мережу Інтернет (YouTube, TikTok, Instagram), шахрайським шляхом, під виглядом надання окультно — магічних і консультаційних послуг систематично заволодівали грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою», — йдеться у матеріалах справи.

Відьма Марія Тиха і маг Веліар також у заяві

За словами Железняка, одна із заяв стосувалася Марії Ареф’євої, відомої у мережі як «відьма» Марія Тиха. У зверненні вказано, що вона нібито отримувала кошти за «консультації», «навчання» та проведення «ритуалів», після чого припиняла спілкування з клієнтами.

Також у заяві йдеться, що серед потенційних потерпілих могли бути люди у складному емоційному стані, зокрема родичі зниклих безвісти військовослужбовців. За твердженням депутата, клієнтів могли залякувати заявами про «порчі» та «родові прокляття».

Окреме звернення було подано щодо Богдана Оріщенка, який у мережі позиціонував себе як «маг» Веліар. За даними заяви, він надавав платні послуги через інтернет та отримував кошти за «допомогу» у вирішенні проблем зі здоров’ям дитини, після чого міг вимагати додаткові платежі.

Окрім можливого шахрайства, у зверненнях також порушувалося питання можливого ухилення від сплати податків. За цим напрямом Железняк звернувся до Бюро економічної безпеки.

Нардеп зазначив, що очікує від БЕБ проведення необхідних процесуальних дій у межах законодавства. Розслідування Нацполіції наразі триває.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЧИ ІСНУЄ МАГІЯ, або РОЗВОД НА… ГРОШІ?! Скільки заробляють Гордєєв, Пасинкова, Янковська?

Нагадаємо, раніше експродюсерка"Битви екстрасенсів" розкрила правду про шоу та шахрайство провидців.

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Кількість переглядів
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