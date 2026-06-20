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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
567
Час на прочитання
2 хв

Скандал з ексміністром через «музичні гастролі»: чоловіки виїхали, але не повернулися — коментар здивував

Під прикриттям концертів за кордон незаконно виїхали вісім чоловіків призовного віку.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Схема з концертами за кордоном

Схема з концертами за кордоном / © Офіс Генерального прокурора

Доповнено додатковими матеріалами

Колишньому т.в.о. Міністра культури та інформаційної політики повідомлено про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України. Завдяки цій схемі вісім чоловіків призовного віку виїхали з країни і до цього часу не повернулися.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що йдеться про Ростислава Карандєєва, який очолював Міністерство культури від 28 липня 2023-го до вересня 2024-го.

За даними слідства, ймовірна схема прикривалася поїздками на благодійні музичні концерти за кордоном. На документах чоловіки оформлювалися як учасники музичного гурту — це давало їм підстави для виїзду. Втім, до музичної діяльності ці особи фактично не мали жодного відношення.

Спочатку прикордонники відмовили цим громадянам у перетині кордону. Однак після цього міністр культури повторно направив лист до ДПСУ з проханням сприяти виїзду чоловікам — як учасникам музичного гурту. Очільник Офісу генпрокурора наголосив, що саме цей лист став документальною підставою для перетину кордону.

Наразі встановлюються обставини справи та роль кожного з учасників схеми. Триває розслідування за статтею «незаконне переправлення осіб через державний кордон України».

«Під час війни будь-яке рішення посадовця, яке стосується виїзду військовозобов’язаних за кордон, — це не формальність. Це питання державної безпеки, довіри до інституцій і справедливості щодо тих, хто виконує свій обов’язок перед країною. Посада не дає права обходити закон», — наголосив Кравченко.

Коментар Карандєєва

Ексміністр культури Ростислав Карандєєв у коментарі «Суспільному» підтвердив вручення йому підозри у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон.

«І зараз, і раніше — і за часів мого керівництва міністерством — ми виїжджали за листами сприяння, підписаними керівником міністерства. І один із таких виїздів теж було здійснено за листом, підписаним мною, і люди не повернулися», — пояснив свою підозру Карандєєв.

Нагадаємо, у Львівській області, на КПП «Шегині» 43-річний чоловік намагався виїхати за кордон із 63-річною дружиною. Однак під час подальшої перевірки з’ясувалося, що в тому ж авто перебувала його цивільна дружина, з якою він проживає.

Раніше чоловік зі Львова вигадав, як стати пенсіонером і виїхати за кордон. Він купив фальшиву довідку Сихівської МСЕК про III групу інвалідності, отримував пенсію та втік з України.

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Дата публікації
Кількість переглядів
567
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