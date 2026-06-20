Чоловік одружився через три дні після знайомства наосліп і вже за дев’ять днів захотів розлучення

Весільні обручки

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32-річний чоловік із Китаю опинився у складній ситуації після поспішного одруження з жінкою, яку побачив лише під час п’ятихвилинного відеодзвінка.

Як пише SCMP, через дев’ять днів після весілля він уже пожалкував про своє рішення та вирішив розлучитися, однак ситуація переросла у судову суперечку.

Чоловік на прізвище Гу, який проживає у східній китайській провінції Чжецзян, є єдиним сином у родині. Він заявив, що саме батьки тиснули на нього та фактично підштовхнули до швидкого шлюбу.

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Гу звернувся до місцевого шлюбного агентства, заплативши 200 юанів (приблизно 30 доларів) за реєстрацію. Спочатку йому запропонували познайомитися із трьома жінками з його регіону, але жодна з них не виявила до нього інтересу.

Після цього сваха запропонувала йому кандидаток з інших провінцій і запевнила, що весілля можна організувати буквально за декілька днів. Родина чоловіка погодилася на такий варіант.

У квітні Гу познайомили із 30-річною жінкою із провінції Шеньсі на північному заході Китаю.

Згідно з інформацією у її профілі, жінка не мала боргів, судимостей, серйозних захворювань чи генетичних проблем. Також зазначалося, що вона готова до «швидкого одруження та переїзду далеко від дому».

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Єдиним особистим контактом між майбутнім подружжям став п’ятихвилинний відеодзвінок. Гу розпитував жінку про роботу та родину. Вона повідомила, що працює продавчинею, а на більшість запитань відповідала сваха.

Перед весіллям агентство пообіцяло надати звіт про кредитну історію жінки та результати дошлюбного медичного обстеження.

Попри те, що Гу та його родина жодного разу не зустрічалися з жінкою особисто, вони вирішили укласти шлюб.

Загалом сім’я чоловіка витратила 265 000 юанів (приблизно 39 000 доларів США). У цю суму входили 100 000 юанів так званого викупу за наречену та 160 000 юанів гонорару шлюбному агентству. Також вони попросили сваху супроводжувати жінку до міста Гу.

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Через три дні після знайомства пара офіційно зареєструвала шлюб. При цьому родина чоловіка так і не зустрілася з батьками нареченої.

Однак після весілля сваха не надала обіцяних документів. Коли Гу разом із дружиною звернувся до банку, щоб перевірити її кредитну історію, він був шокований: виявилося, що за жінкою числиться борг у 100 000 юанів (приблизно 15 000 доларів).

Жінка пояснила, що цей борг нібито належав її колишньому хлопцеві й не має до неї жодного стосунку.

Згодом чоловік також помітив, що ім’я у мобільному застосунку для оплати рахунків, який потребує підтвердження особи, відрізнялося від того, яке він знав.

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Через день після цього дружина повідомила Гу, що має підвищений рівень печінкових ферментів, через що їй потрібно схуднути, але це нібито не впливає на її можливість мати дітей.

Через дев’ять днів після весілля чоловік вирішив, що зробив помилку, та попросив про розлучення. Спочатку жінка погодилася, але пізніше змінила рішення і сама подала позов до суду.

Вона заявила, що вимога про розлучення спричинила у неї депресію, та надала медичний діагноз. Також жінка вимагала від Гу компенсацію у розмірі 50 000 юанів (близько 7 500 доларів).

За її словами, чоловік вимагав від неї користуватися косметикою, виконувати домашні обов’язки та знайти роботу.

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Водночас Гу подав позов проти шлюбного агентства, вимагаючи повернути йому 160 000 юанів, які він заплатив за послуги.

Сваха відмовилася повертати гроші, заявивши, що її робота була виконана, адже чоловік одружився з жінкою, яку йому представили. Вона також натякнула, що пара могла навмисно інсценувати розлучення, щоб повернути кошти.

Історія спричинила активне обговорення в Інтернеті.

«Якщо ставитися до шлюбу як до гри, шлюб дасть вам урок», — написав один із користувачів.

«Шлюб має бути важливим життєвим рішенням, а деякі люди наважуються укласти його, познайомившись лише кілька днів тому», — зазначив інший.

«Це смішніше, ніж сюжет короткометражної драми», — додав третій коментатор.

Нагадаємо, в Україні запустили розірвання шлюбу онлайн. Подати заяву, підтвердити її та завершити процедуру можна буде через застосунок.

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