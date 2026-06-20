Схема с концертами за границей / © Офис Генерального прокурора

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Бывшему и.о. Министр культуры и информационной политики сообщен о подозрении в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Благодаря этой схеме восемь мужчин призывного возраста уехали из страны и до сих пор не вернулись.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что речь идет о Ростиславе Карандееве, который возглавлял Министерство культуры от 28 июля 2023-го до сентября 2024-го.

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По данным следствия, вероятная схема прикрывалась поездками на благотворительные музыкальные концерты за границей. На документах мужчины оформлялись как участники музыкальной группы, что давало им основания для выезда. Впрочем, к музыкальной деятельности эти личности фактически не имели никакого отношения.

Сначала пограничники отказали этим гражданам в пересечении границы. Однако после этого министр культуры повторно направил письмо ГНСУ с просьбой содействовать выезду мужчинам — как участникам музыкальной группы. Глава Офиса генпрокурора подчеркнул, что именно это письмо стало документальным основанием для пересечения границы.

Устанавливаются обстоятельства дела и роль каждого из участников схемы. Продолжается расследование по статье «незаконная переправка лиц через государственную границу Украины».



«Во время войны любое решение должностного лица, касающееся выезда военнообязанных за границу, — это не формальность. Это вопрос государственной безопасности, доверия к институциям и справедливости в отношении тех, кто исполняет свой долг перед страной. Должность не позволяет обходить закон», — подчеркнул Кравченко.

Комментарий Карандеева

Экс-министр культуры Ростислав Карандеев в комментарии «Суспільному» подтвердил вручение ему подозрения в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу.

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«И сейчас, и раньше — и при моем руководстве министерством — мы выезжали за письмами содействия, подписанными руководителем министерства. И один из таких выездов тоже был осуществлен по письму, подписанному мной, и люди не вернулись», — объяснил свое подозрение Карандеев.

Напомним, во Львовской области, на КПП «Шегини» 43-летний мужчина пытался выехать за границу с 63-летней женой. Однако в ходе дальнейшей проверки выяснилось, что в том же авто находилась его гражданская жена, с которой он проживает.

Раньше мужчина из Львова придумал, как стать пенсионером и уехать за границу. Он купил фальшивую справку Сиховской МСЭК о III группе инвалидности, получал пенсию и скрылся из Украины.

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