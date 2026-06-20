Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 22-28 июня

Деньги / © Associated Press

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Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится. Неудивительно, что хочется знать, когда же – наконец! – можно рассчитывать на материальную прибыль. Так кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 22 по 28 июня?

Овен

В решении любых вопросов финансового свойства желательно рассчитывать только на себя: никто из окружающих, насколько бы добрые советы он ни давали, не сможет оценить все существующие доводы «за» и «против».

Телец

Крупные денежные выплаты, которые вполне вероятны на этой неделе, желательно потратить не на мелочи, о которых, возможно, давно мечталось, а на воплощение в жизнь их давней и заветной, но до сих пор запретной мечты.

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Близнецы

Прежде чем что-то купить, необходимо тщательно обдумать, есть ли в данном приобретении необходимость, иначе даже простой флакончик лака для ногтей окажется неоправданной и досадной тратой денег

Рак

Время благоприятно для важных договоров и серьезных, рассчитанных на перспективу сделок: если правильно прописать в них все положения, то уже очень скоро можно будет получить от них солидные дивиденды.

Лев

Новые идеи, которые придут вам в голову, потребуют пристального внимания: при всей кажущейся фантастичности окажутся профессионально перспективными и финансово выгодными – удастся прилично заработать.

Дева

Прежде чем ответить на серьезное профессиональное предложение, связанное с повышением зарплаты, необходимо хорошо подумать, давать на него согласие или нет – возможно, лучше пока оставить все как есть.

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Весы

К финансовым сделкам необходимо относиться с максимальной осторожностью – слишком велика вероятность стать жертвой аферистов или мошенников, что приведет к потере значительных средств.

Скорпион

На то, что деньги свалятся с неба, рассчитывать не приходится, поэтому, чтобы получить желаемый результат, придется хорошо поработать –зато конечный итог будет того стоить – он превзойдет все возможные ожидания.

Стрелец

Главным условием успешной работы – и хорошей зарплаты – станет умение сосредоточиться на одной, самой главной, цели и работать только на ее достижение, не отвлекаясь на посторонние занятия и второстепенные задачи.

Козерог

Можно проводить самые разные финансовые операции: главное, хорошо к ним подготовиться: тщательно просчитать все возможные факторы и последствия, риск тоже должен быть оправданным.

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Водолей

Пришло время задуматься о творчестве как о второй – а, возможно, и первой – профессии, которая будет приносить куда более солидный доход, чем нынешняя работа: главное, действовать решительно и не комплексовать.

Рыбы

Не самое благоприятное время для финансовых операций: слишком велика вероятность досадной ошибки, из-за которой убыток значительно превзойдет планируемую прибыль – вряд ли кого-то устроит такой результат.

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