Чи повернуться в Україні відключення світла по 9 годин на добу: експерт відповів

Відключення світла / © УНІАН

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Відключення світла понад 9 годин — це не основний сценарій для України. Але вони можуть статися через нові російські атаки, масштабні аварії або термінові ремонти.

Про це в ефірі «День.LIVE» заявив співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

Яка ситуація з відключенням світла?

Експерт пояснив, що за умови виникнення системної аварії світло можуть вимикати на дев’ять годин, але такі обмеження не триватимуть тижнями.

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«Це не означатиме, що цих дев’ять годин вони будуть тривати там тиждень, наприклад, там чи навіть три-чотири дні. Так, це може бути там дві доби, наприклад, там менше навіть», — зазначив Юрій Корольчук.

Водночас експерт підкреслив, що найбільшою загрозою для світла залишаються ракетні удари Росії. Якщо будуть нові влучання, світла може не бути й довше ніж дев’ять годин. Але навіть тоді, на думку фахівця, такі довгі відключення не триватимуть тижнями чи місяцями. Зараз усе залежить саме від ворожих атак.

За його словами, хоча енергосистема сильно зменшилася, світло поки що є. Це вдається завдяки тому, що заводи та люди стали споживати менше електрики, а пошкоджені станції потроху ремонтують. Проте експерт попереджає: думати, що все вже у повній безпеці, зарано.

«Це даремно так думати, це не стабільність, це така якби, ну, от видимість того, що енергосистема повноцінно працює», — заявив Корольчук.

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Він додав, що через поточний стан інфраструктури будь-який чинник — від зміни погодних умов до раптового виходу блоку ТЕС в аварійний ремонт — здатний миттєво призвести до нових обмежень у постачанні світла.

Відключення світла — останні новини

Нагадаємо, у низці областей України планують запроваджувати графіки відключення світла 30 червня.

Також через спеку споживання електрики в Україні підскочило на 10–15%. Експерт Володимир Омельченко назвав регіони, де зафіксовано найбільший дефіцит потужності.

Раніше ми писали, українська енергосистема через значні пошкодження та виснаження перебуває у вкрай складному стані. За словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, надійну роботу мережі наразі неможливо гарантувати через брак резервів та загрозу нових ударів.

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