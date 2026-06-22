Барбра Стрейзанд ніжно обійняла вагітний животик Енн Гетевей та зворушила шанувальників

Барбра Стрейзанд та Енн Гетевей

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Американська співачка й композиторка Барбра Стрейзанд та акторка Енн Гетевей, яка нещодавно повідомила про третю вагітність, поділилися спільною ніжною фотографією.

84-річна Барбра Стрейзанд поділилася особистим фото у своєму Instagram. На світлині легендарна акторка ніжно обіймає руками округлий животик Енн Гетевей. Для кадру майбутня мама обрала легку білу сукню, яка підкреслила її новий статус. Сама Стрейзанд позувала в елегантному чорному вбранні. Атмосфера фото вийшла теплою та дуже щирою. Допис швидко привернув увагу прихильників обох знаменитостей.

«Енн та Адаму. Вітаємо з вагітністю! Мазел тов, Барбра! Цілую», — звернулася Стрейзанд до подружжя.

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Барбра Стрейзанд та Енн Гетевей / © instagram.com/barbrastreisand

Публікація стала ще одним підтвердженням особливих стосунків між артистками. Попри різницю у віці, Барбра та Енн давно підтримують одна одну та не приховують взаємної поваги. Їх неодноразово пов’язували спільні творчі проєкти та публічні компліменти. Тож привітання від Стрейзанд виявилося цілком закономірним, але від цього не менш емоційним для шанувальників.

«Мазел тов» — традиційне побажання щастя та добробуту, яке часто лунає з нагоди важливих сімейних подій.

Барбри Стрейзанд та Енн Гетевей / © instagram.com/barbrastreisand

Барбра Стрейзанд і Енн Гетевей давно тепло відгукуються одна про одну в інтерв’ю. Голлівудські зірки не раз говорили про взаємне захоплення професійними досягненнями та людськими якостями.

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