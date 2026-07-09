Незвичний фінал саміту НАТО: Ердоган подарував європейським лідерам зброю

Реджеп Тайїп Ердоган / © Associated Press

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Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган після саміту НАТО в Анкарі подарував європейським лідерам пістолети з гравіюванням.

Про це пише POLITICO з посиланням на двох представників ЄС.

За даними видання, подарунки отримали президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Антоніу Кошта.

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Йдеться про дорогі пістолети з гравіюванням, а також бойові патрони і набір для чищення зброї.

Представник Європейської ради повідомив, що служба безпеки Кошти вилучила зброю для перевірки.

“Ми будемо дотримуватися бельгійських процедур, щоб доставити її до Бельгії, а потім зберігатимемо відповідно до вимог безпеки, встановлених Генеральним секретаріатом Ради”, — заявили там.

Команда фон дер Ляєн одразу не відповіла на запит щодо того, що вона планує робити зі своїм подарунком.

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Водночас один із чиновників зазначив, що такі церемоніальні пістолети, ймовірно, не відповідатимуть суворим обмеженням щодо вартості подарунків. Тому малоймовірно, що одержувачі зможуть зберігати їх особисто.

Інші європейські лідери, зокрема прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен, публічно заявили, що залишать свої пістолети в Туреччині для деактивації, після чого їх повернуть додому.

Також повідомлялось, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що поділяє підхід президента США Дональда Трампа до досягнення миру в Україні та підтвердив готовність Анкари й надалі надавати військову підтримку Києву.

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