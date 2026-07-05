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РФ вгатила по супермаркету: є загиблі та поранені — перші деталі
На місці російського «прильоту» на Харківщині працюють всі екстрені служби.
Росія завдала удару по місту Богодухів на Харківщині. Серед цілей — супермаркет. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.
Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.
За його словами, противник атакував Богодухів безпілотниками. Внаслідок удару двоє чоловіків загинули, а 26-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.
Через атаку по місту пошкоджено супермаркет, меблевий магазин та два автомобіля.
На місці російського «прильоту» працюють всі екстрені служби.
Атака РФ по Україні — останні новини:
Вранці 5 липня Росія атакувала Харків дроном «Молнія», завдавши удару по автозаправній станції. За даними ОВА, внаслідок обстрілу 60-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Вона звернулася за медичною допомогою на місці.
А вночі Росія завдала удару по Дніпру. Після вибухів над містом помітили сильне задимлення. Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа уточнив, що росіяни атакували підприємство.