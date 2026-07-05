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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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76
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РФ вгатила по супермаркету: є загиблі та поранені — перші деталі

На місці російського «прильоту» на Харківщині працюють всі екстрені служби.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Атака на супермаркет на Харківщині

Атака на супермаркет на Харківщині / © Олег Синєгубов

Росія завдала удару по місту Богодухів на Харківщині. Серед цілей — супермаркет. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, противник атакував Богодухів безпілотниками. Внаслідок удару двоє чоловіків загинули, а 26-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

Через атаку по місту пошкоджено супермаркет, меблевий магазин та два автомобіля.

На місці російського «прильоту» працюють всі екстрені служби.

Атака РФ по Україні — останні новини:

Вранці 5 липня Росія атакувала Харків дроном «Молнія», завдавши удару по автозаправній станції. За даними ОВА, внаслідок обстрілу 60-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Вона звернулася за медичною допомогою на місці.

А вночі Росія завдала удару по Дніпру. Після вибухів над містом помітили сильне задимлення. Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа уточнив, що росіяни атакували підприємство.

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Дата публікації
Кількість переглядів
76
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