Марина Боржемська замилувала рідкісними фото з коханим і показала вечірню романтику у Києві

Марина Боржемська / © instagram.com/uzelkova.marina

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Українська фітнес-тренерка Марина Боржемська потішила прихильників рідкісним романтичним контентом та показала, як проводить час із коханим.

У своєму Instagram знаменитість опублікувала серію атмосферних світлин із вечірньої прогулянки Києвом. Щоправда, обличчя нового обранця Марина й надалі не розкриває. Натомість вона показала теплі моменти їхнього побачення.

На кадрах закохані позують, повернувшись спиною до камери. Для прогулянки вони обрали легкі літні образи — шорти та сорочки. Спочатку пара насолоджувалася затишними київськими вуличками, а згодом вирушила до оглядового майданчика біля монумента «Батьківщина-Мати», де зустріла захід сонця.

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Марина Боржемська з бойфрендом / © instagram.com/uzelkova.marina

Компанію закоханим склала й донька Марини Олівія, яку тренерка народила у шлюбі з боксером В’ячеславом Узелковим. Дівчинка також потрапила до кадру та попозувала на тлі панорами.

«Щасливі не ті, хто має більше, а ті, хто вміє дякувати за сьогодні», — лаконічно підписала світлини Боржемська.

Марина Боржемська з бойфрендом і донькою / © instagram.com/uzelkova.marina

Відомо, що нові стосунки Марини тривають уже близько року. Раніше тренерка зізнавалася, що вони з коханим будують гармонійні взаємини, в яких головну роль відіграють щирість, довіра та постійний діалог. Водночас із весіллям закохані не поспішають, адже, за словами знаменитості, всьому свій час.

Нагадаємо, до нового роману Марина Боржемська понад 20 років перебувала у шлюбі з боксером В’ячеславом Узелковим. У пари народилося двоє дітей — син Роберт і донька Олівія. Їхнє скандальне розлучення тривалий час активно обговорювалося у Мережі. На жаль, наприкінці 2024 року В’ячеслав Узелков помер після тривалих проблем зі здоров’ям.

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