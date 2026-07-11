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Дата публикации
Категория
Подборки рецептов
Количество просмотров
419
Время на прочтение
3 мин

Намазка из кабачков: три лучших рецепта летней закуски

Как сделать намазку из кабачков.

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
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Намазка из кабачков

Намазка из кабачков

Сезон кабачков дарит отличную возможность разнообразить ежедневное меню легкими, полезными и бюджетными блюдами. Одним из популярнейших кулинарных трендов лета стали кабачковые намазки. Они идеально подходят для утренних тостов, перекусов в течение дня или как аперитив к праздничному столу. Нежная текстура кабачка прекрасно сочетается с разными компонентами, образуя настоящие гастрономические шедевры. Рассмотрим три лучших проверенных рецепта, которые легко приготовить за считанные минуты.

1. Классическая намазка из кабачков и плавленого сыра

Этот классический вариант завоевал популярность благодаря идеальному балансу мягкости овощей и насыщенному сливочному привкусу. Закуска получается однородной и очень нежной.

Ингредиенты:

  • кабачки (преимущественно молодые) — 600 г

  • плавленый сыр (качественный) — 2 шт.

  • чеснок — 2 зубчика

  • растительное масло (для жарки) — 1–2 ст. л.

  • соль и черный молотый перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Молодые кабачки тщательно промойте. Если кожура тонкая и мягкая, ее можно не очищать. Нарежьте овощи маленькими кубиками.

  2. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне, выложите кабачки, накройте крышкой и, периодически помешивая, обжаривайте в течение 10–15 мин до размягчения.

  3. Добавьте мелко измельченный или пропущенный через пресс чеснок, соль, перец и тушите вместе еще около 5 мин.

  4. Снимите кабачки с огня и дайте им немного остыть. Переложите овощную массу в чашу блендера, добавьте нарезанный кусочками сыр и перебейте все ингредиенты до однородной кремовой консистенции.

  5. Перед подачей готового блюда рекомендуется охладить в холодильнике в течение 20 мин.

2. Кабачковая намазка с плавленым сыром, морковью и луком

Добавление традиционной овощной пассеровки из моркови и лука делает вкус намазки более богатым, сладковатым, а цвет — аппетитным золотистым. Этот рецепт является прекрасной альтернативой привычной кабачковой икре.

Ингредиенты:

  • кабачок — 1 шт. (примерно 450–500 г)

  • репчатый лук — 1 шт.

  • морковь — 2 шт.

  • плавленый сыр — 2 шт.

  • свежая зелень (укроп, петрушка) — небольшой пучок

  • чеснок — 2 зубчика

  • растительное масло — для жарки

  • соль и черный перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Очистите лук и морковь. Лук нарежьте мелкими кубиками, а морковь натрите на крупной терке.

  2. Пассеруйте лук на сковороде с небольшим количеством масла до прозрачности и мягкости. Добавьте морковь и готовьте овощи еще 3–4 мин.

  3. Кабачок натрите на большой терке (если он зрелый, предварительно удалите семена и жесткую кожуру) и добавьте к пассерованным овощам. Обжаривайте все вместе на умеренном огне около 10–15 мин, пока полностью не выпарится лишняя жидкость. В конце добавьте соль и перец.

  4. Добавьте к горячей смеси выдавленный чеснок и натертый сыр. Тщательно перемешайте прямо на сковороде, чтобы сыр расплавился под действием тепла.

  5. Переложите массу в блендер, всыпьте измельченную свежую зелень и перебейте до однородного пышного состояния.

3. Изысканная кабачковая намазка с крем-сыром и свежей зеленью

Для тех, кто ищет более ресторанный и утонченный вкус, идеальным выбором станет рецепт на основе мягкого сливочного или крем-сыра. Авторский подход с добавлением слайсов чеснока при обжаривании раскрывает аромат блюда совершенно по-новому.

Ингредиенты:

  • кабачок — 2 шт.

  • сливочный крем-сыр — 200 г

  • чеснок — 4–5 зубчиков

  • растительное (оливковое) масло — 2 ст. л.

  • свежая зелень укропа — по вкусу

  • соль и черный перец — по вкусу

Как приготовить:

  1. Кабачки промойте, обсушите полотенцем и нарежьте средними кубиками.

  2. Выложите нарезанные кабачки на хорошо разогретую сковороду с оливковым маслом и обжаривайте до появления легкой румяной корочки примерно 5–7 мин.

  3. Чеснок нарежьте тонкими слайсами, добавьте к кабачкам в конце жарки и подержите на огне еще 1–2 мин, чтобы он отдал свой аромат, но не подгорел.

  4. Переложите обжаренные кабачки вместе с чесноком в чашу блендера. Добавьте крем-сыр, мелко нашинкованный свежий укроп, соль и специи по вкусу.

  5. Перебейте смесь на максимальной скорости блендера до абсолютной гладкости.

  6. Готовую намазку охладите в холодильнике в течение получаса. Она станет более густой и будет идеально держаться на хрустящих гренках, свежем багете или ржаных хлебцах.

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Количество просмотров
419
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