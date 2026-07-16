У РФ заявили про запуск власної “Павутини”, і це не дрони: у Кремля серйозні проблеми – ISW

У Кремля серйозні проблеми через українські дрони / © ТСН.ua

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Російський оборонний сектор гарячково шукає способи захистити стратегічні об’єкти від регулярних атак українських безпілотників великої дальності. Державний конгломерат «Ростех» оголосив про створення нової системи захисту під назвою «Павутина». Проте, як зазначають аналітики Інституту вивчення війни, за гучною назвою ховається не новітня зброя чи РЕБ, а звичайна металева конструкція, що свідчить про глибоку кризу російської ППО.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Що таке «Павутина» і навіщо вона Кремлю

За офіційною заявою «Ростеху» від 15 липня, «Павутина» — це фізична система захисту, що складається з модульних конструкцій. Росіяни стверджують, що ця розробка здатна витримати пряме кінетичне влучання безпілотника вагою до 200 кілограмів, який рухається зі швидкістю 250 км/год.

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Конструкцію планують розгортати навколо:

нафтосховищ та паливних терміналів;

електричних підстанцій;

великих складів та інших об’єктів заввишки понад 25 метрів.

Кремлівське пропагандистське агентство «РИА Новости» вже оприлюднило перші кадри розробки. Попри гучну назву, «Павутина» виглядає як звичайна велика армована сітка або гігантська антидронова клітка, якою намагаються фізично «обнести» стратегічні підприємства.

Чому Кремль б’є на сполох: цифри нафтового колапсу

Експерти ISW підкреслюють: перехід Росії до масового будівництва гігантських металевих сіток навколо заводів — це прямий наслідок катастрофічних збитків, які ЗСУ завдають російській нафтовій інфраструктурі. Традиційні засоби протиповітряної оборони РФ просто не справляються з потоком українських дронів.

Масштаб проблем підтверджують останні оцінки бойових збитків (BDA) від західних ЗМІ та аналітиків:

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Зупинка гігантів: 14 липня повністю припинив роботу нафтохімічний комплекс «Салават» у Башкортостані. Це сталося після точного удару українського БПЛА, який пошкодив ключові установки первинної переробки нафти (CDU-6 та CDU-4), що сумарно переробляли понад 28 тисяч тонн сировини на день.

За даними аналітичної компанії Kpler, через українські удари та планові ремонти обсяги переробки нафти в РФ впали до критичного мінімуму за останні 20 років — до 3,8 мільйона барелів на день.

Наразі в Росії фактично стався параліч потужностей: не працюють від 1,5 до 2 мільйонів барелів щоденних переробних потужностей, що становить близько 58% від загальної встановленої потужності РФ.

У результаті експорт готових російських нафтопродуктів у липні 2026 року обвалився майже вдвічі — до 1,2 млн барелів на день (проти 2,3 млн у липні 2025-го). Росія змушена продавати сиру нафту замість палива, оскільки фізично втратила можливість її переробляти.

Саме тому Кремль змушений терміново інвестувати мільярди у будівництво пасивних загороджень типу «Павутина», намагаючись залатати дірки у власній системі ППО. Проте ефективність таких засобів проти скоординованих рейдів українських дронів залишається під великим запитанням.

Операція «Павутина»

Зазначимо, що вибір назви для «новітньої» системи виглядає доволі дивно. Окупанти фактично самі собі нагадують про одну з найгучніших ганебних поразок своєї армії в тилу. Йдеться про відому партизанську операцію «Павутина», коли російську логістику та військові колони розносили в хлам за допомогою звичайних цивільних фур. Тоді українські сили влаштували ворогу справжню пастку на колесах, паралізувавши тилове забезпечення загарбників. Тепер, символічно, під аналогічною назвою «Павутина» Кремль намагається збудувати хоч якісь паркани, аби врятувати залишки своєї економіки від українського неба.

Нагадаємо, 1 червня 2025 року під час операції «Павутина» українські БпЛА уразили цілі на аеродромах РФ «Бєлая», «Дягілєво», «Олєнья» та «Іваново». Унаслідок ударів дронами було уражено 41 літак, серед яких — А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160.

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Українську спецоперацію високо оцінила розвідка Ізраїлю Моссад, яку вважають однією з найефективніших у світі. З їхніх слів, «це сигнал тривоги в еру війни з використанням дронів». Мовляв, Україна таки має козирі.

Тим часом спецпредставник президента США Кіт Келлог спочатку заявив, мовляв, ця атака українських БпЛа нібито підвищила ризик ескалації конфлікту. Втім, згодом він кардинально змінив свою думку про операцію «Павутина». Американський посадовець похвалив українські спецслужби та назвав атаку «прикладом ефективного і сміливого лідерства».

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