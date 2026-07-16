"Намагаємося продати людям брехню": Федоров жорстко висловився про мобілізацію в Україні

Михайло Федоров / © Associated Press

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Колишній міністр оборони Михайло Федоров після шести місяців мовчання публічно висловився щодо мобілізації в Україні. Він заявив, що нинішній підхід потребує кардинальних змін, а українці мають отримати прозорі правила, чіткі контракти та людське ставлення замість примусу.

Про це він сказав під час брифінгу, 16 липня.

Федоров повідомив, що свідомо не коментував тему мобілізації протягом останніх шести місяців. За його словами, настав час відкрито говорити про проблеми, які вже давно обговорює суспільство.

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«Протягом шести місяців я свідомо не коментував тему мобілізації. Варто нарешті чітко розставити крапки над „і“», — заявив він.

Що сказав про ТЦК

Федоров наголосив, що територіальні центри комплектування підпорядковуються Сухопутним військам, Головнокомандувачу ЗСУ та Генеральному штабу. Водночас він звернув увагу на ситуацію, коли працівники ТЦК змушені приховувати свої обличчя під масками через відсутність відповідальності за напади на них.

За його словами, проблему мобілізації неможливо вирішити, якщо держава не реагуватиме на найбільш болючі питання.

Федоров зазначив, що сьогодні молоді українці активно обговорюють ситуацію в окремих військових підрозділах, зокрема в Десантно-штурмових військах, а також історію з комбригом Лучановим у 155-й окремій бригаді.

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Натомість він навів приклад бригади «Хартія», до якої, за його словами, стоїть черга з добровольців, серед яких близько двох тисяч іноземців. На його думку, це свідчить про те, що люди готові служити, якщо довіряють командуванню, умовам служби та принципам роботи підрозділу.

Якою має бути мобілізація

Федоров переконаний, що Україні потрібно повністю змінити підхід до мобілізації.

«Українці вже довели, що здатні зупинити ворога самотужки. Нашим людям не потрібен наглядач із кийком, який силою пхатиме їх на передову. Людям потрібні чіткі контракти, конкретні терміни служби, прозора підтримка та людське ставлення», — наголосив він.

За словами ексміністра, держава має не переконувати людей словами, а створити систему, якій вони довірятимуть. Саме це, на його думку, стане ключем до ефективнішого комплектування українського війська та підвищення мотивації добровольців.

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Заяви Федорова — останні новини

Нагадаємо, Федоров повідомив, що президент Володимир Зеленський запропонував йому залишитися в команді влади на посаді радника або в іншому форматі. Федоров відмовився від пропозиції, заявивши, що ніколи не прагнув залишатися на державній посаді.

Також Федоров заявив, що для викорінення корупції та скандалів на кшталт «Скелі» потрібно змінити керівництво ЗСУ — замінити головнокомандувача Олександра Сирського та начальника Генштабу Андрія Гнатова. Він відкинув звинувачення в причетності до скандалу навколо полку «Скеля» і наголосив, що проблема в системі, яку необхідно змінити.

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