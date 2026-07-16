"Пытаемся продать людям ложь": Федоров жестко высказался о мобилизации в Украине

Михаил Федоров / © Associated Press

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Бывший министр обороны Михаил Федоров после шести месяцев молчания публично высказался по поводу мобилизации в Украине. Он заявил, что нынешний подход нуждается в кардинальных переменах, а украинцы должны получить прозрачные правила, четкие контракты и человеческое отношение вместо принуждения.

Об этом он сказал на брифинге, 16 июля.

Федоров сообщил, что сознательно не комментировал тему мобилизации за последние шесть месяцев. По его словам, пора открыто говорить о проблемах, которые уже давно обсуждает общество.

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«В течение шести месяцев я сознательно не комментировал тему мобилизации. Следует наконец четко расставить точки над „i“», — заявил он.

Что сказал о ТЦК

Федоров подчеркнул, что территориальные центры комплектования подчиняются Сухопутным войскам, Главнокомандующему ВСУ и Генеральному штабу. В то же время, он обратил внимание на ситуацию, когда работники ТЦК вынуждены скрывать свои лица под масками из-за отсутствия ответственности за нападения на них.

По его словам, проблему мобилизации невозможно решить, если государство не будет реагировать на наиболее болезненные вопросы.

Федоров отметил, что сегодня молодые украинцы активно обсуждают ситуацию в отдельных военных подразделениях, в частности, в Десантно-штурмовых войсках, а также историю с комбригом Лучановым в 155-й отдельной бригаде.

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Он привел пример бригады «Хартия», к которой, по его словам, стоит очередь из добровольцев, среди которых около двух тысяч иностранцев. По его мнению, это говорит о том, что люди готовы служить, если доверяют командованию, условиям службы и принципам работы подразделения.

Какой должна быть мобилизация

Федоров убежден, что Украине нужно полностью изменить подход к мобилизации.

«Украинцы уже доказали, что способны остановить врага своими силами. Нашим людям не нужен смотритель с дубинкой, которая будет силой совать их на передовую. Людям нужны четкие контракты, конкретные сроки службы, прозрачная поддержка и человеческое отношение», — подчеркнул он.

По словам эксминистра, государство должно не убеждать людей словами, а создать систему, которой они будут доверять. Именно это, по его мнению, станет ключом к более эффективному комплектованию украинской армии и повышению мотивации добровольцев.

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Заявления Федорова — последние новости

Напомним, Федоров сообщил, что президент Владимир Зеленский предложил ему остаться в команде властей в должности советника или в другом формате. Федоров отказался от предложения, заявив, что никогда не стремился оставаться на государственном посту.

Также Федоров заявил, что для искоренения коррупции и скандалов типа «Скалы» нужно сменить руководство ВСУ — заменить главнокомандующего Александра Сырского и начальника Генштаба Андрея Гнатова. Он отверг обвинения в причастности к скандалу вокруг полка «Скала» и подчеркнул, что проблема в системе, которую необходимо изменить.

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