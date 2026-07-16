Михайло Федоров про потреби армії та підхід Сирського

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Стримування російського наступу є результатом свідомого рішення самих українців захищати країну, а не наслідком авторитарного стилю керівництва. На цьому наголосив міністр оборони Михайло Федоров під час брифінгу, коли коментував роль Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського у підтриманні стійкості фронту.

Зокрема, Федоров заявив, що Сирський — це людина, яка «сидить зверху з дубинкою» та жене людей захищати країну.

Українцям не потрібна зверху людина з дубинкою — Федоров

«Українцям не потрібна зверху людина з дубинкою, яка буде його пхати на першу лінію», — заявив Федоров.

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За словами очільника оборонного відомства, військові особисто беруть на себе відповідальність і ризики, оскільки чітко розуміють, що боронять власні родини.

У зв’язку з цим для захисників ключовими є повага, нормальні контракти, визначені терміни служби, реальна можливість переведення, соціальна підтримка та командири, які слухають своїх людей.

Міністр підкреслив, що армія повинна кардинально змінити підхід до військовослужбовців — дати їм більше свободи та підтримати розвиток лідерства.

Скандал через звільнення Федорова завів Раду у глухий кут

Нагадаємо, у Верховній Раді залишається невизначеною ситуація з голосуванням за призначення Ігоря Клименка новим міністром оборони. За словами народних депутатів Олексія Гончаренка та Ярослава Железняка, питання сьогодні можуть взагалі не винести на розгляд, адже в парламенті наразі бракує необхідної кількості голосів, а остаточне рішення очікується ближче до вечора.

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Як зазначає журналіст Євген Плінський, претензій до самого кандидата нардепи не мають, однак вони не готові йти всупереч суспільству. На позицію парламенту впливатимуть масштаб публічного невдоволення, реакція Офісу Президента та позиція керівників фракцій.

Причиною такої ситуації стала масштабна хвиля підтримки Михайла Федорова, який напередодні увечері підтвердив свою відставку з посади очільника Міноборони. Рішення про його звільнення викликало хвилю протестів та мітингів по всій Україні — зокрема в Києві, Львові, Одесі та інших містах.

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