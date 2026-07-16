Похож на кота-подростка: ученые показали, как выглядел тиранозавр сразу после рождения

Динозавр

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Представление о детстве тираннозавра рекса пришлось пересмотреть. Новое исследование показало, что будущие гигантские хищники рождались меньше домашнего кота, а одна самка могла откладывать до трех десятков яиц.

Об этом пишет ScienceAlert.

Открытие стало возможным благодаря анализу мелких костей, годами хранившихся в музейных коллекциях и почти не привлекавших внимания исследователей.

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Палеонтологи установили, что одна из крошечных плесневых костей принадлежала не неизвестному мелкому динозавру, а новорожденному Tyrannosaurus rex. Ее структура, насыщенная микроскопическими кровеносными сосудами, свидетельствовала о том, что животное находилось в самом начале жизни.

По оценкам исследователей, найденный малыш имел примерно 75 сантиметров в длину и весил около 2,5 килограмма. При этом масса при вылуплении могла составлять всего 1,7 килограмма — меньше, чем у среднего домашнего кота.

Несмотря на свои скромные размеры, новорожденные тираннозавры уже были настоящими хищниками.

Ученые обратили внимание, что их маленькие зубы имели характерные следы износа. Это свидетельствует, что детеныши уже на раннем этапе жизни могли грызть кости — так же, как делали взрослые десятитонные тиранозавры.

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Сколько детенышей имел тиранозавр

Новые расчеты также помогли оценить размер яиц, из которых вылуплялись тираннозавры.

Ученые пришли к выводу, что самка T. rex, вероятно, откладывала от 20 до 30 яиц за одну кладку. Это противоречит распространенным предположениям, что большие динозавры имели немного потомства и активно ухаживали за ним.

Исследователи считают, что тиранозавры могли занимать промежуточное место между современными пресмыкающимися, которые откладывают много яиц и почти не ухаживают за потомством, и птицами, которые уделяют много внимания своим птенцам.

Авторы работы отмечают, что настоящий прорыв произошел благодаря повторному исследованию музейных экспонатов. Многие мелкие кости годами оставались без внимания, ведь большинство ученых традиционно сосредотачивалось на больших черепах и почти полных скелетах динозавров.

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Именно эти незаметные остатки помогли впервые реконструировать первые дни жизни одного из известнейших хищников в истории Земли.

Исследование показывает, что тираннозавр рекс начинал жизнь вовсе не как грозный великан, а как крохотный хищник, который должен был выжить среди десятков братьев и сестер в мире, где опасность ждала на каждом шагу.

По мнению палеонтологов, открытие поможет лучше понять эволюцию великих динозавров, их стратегию размножения и особенности развития потомства. Оно также демонстрирует, что даже хорошо известные виды могут скрывать многие научные сюрпризы, если внимательнее присмотреться к музейным коллекциям.

Напомним, на территории стоянки Каррерас-Пампа исследователи обнаружили около 18 тысяч отдельных следов, оставленных динозаврами примерно 70 миллионов лет назад.

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