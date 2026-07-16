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Как сварить идеальный гороховый суп: добавьте в конце варки этот простой ингредиент
Именно этот простой секрет часто используют опытные повара, чтобы обычный домашний суп стал еще вкуснее.
Гороховый суп давно стал одним из самых любимых домашних блюд. Он сытный, ароматный и прекрасно подходит как в холодное время года, так и летом. Однако даже если горох хорошо разварился, а бульон получился наваристым, блюдо иногда кажется пресным на вкус. Опытные повара знают простой секрет: в конце приготовления следует добавить только один доступный ингредиент — лимонный сок. Именно несколько капель свежевыжатого лимонного сока способны сделать вкус горохового супа более насыщенным, сбалансированным и выразительным.
Почему именно лимонный сок
Во время длительной варки горох приобретает нежную кремовую текстуру, но его вкус может казаться слишком мягким. Небольшое количество натуральной кислоты помогает освежить блюдо.
Лимонный сок:
подчеркивает вкус овощей и специй;
делает суп более свежим;
убирает чувство чрезмерной тяжести;
гармонично сочетается как с мясным, так и постным вариантом супа.
Главное, не переборщить: на трехлитровую кастрюлю достаточно одной-двух чайных ложек свежевыжатого лимонного сока.
Когда его добавлять
Лимонный сок нужно вливать только после того, как суп полностью готов. После этого его достаточно перемешать, дать оставить 30-60 секунд и выключить огонь.
Если добавить кислоту слишком рано, вкус будет менее выраженным, а горох может подольше развариваться.
Что еще сделает гороховый суп вкуснее
Чтобы блюдо получилось идеальным, следует придерживаться еще нескольких простых правил.
Перед варкой горох лучше замочить в прохладной воде на несколько часов либо на ночь. Так он скорее приготовится и станет гораздо нежнее.
Для насыщенного вкуса отлично подойдет бульон из курятины, говядины или копченостей. Если вы готовите постный вариант, используйте овощной бульон.
Морковь и лук лучше предварительно обжарить до золотистого цвета — это придаст блюду приятный аромат и красивый цвет.
В конце приготовления можно добавить немного свежей петрушки, укропа или зеленого лука. Они сделают вкус еще ярче.
К этому блюду прекрасно подходят черный перец, лавровый лист, сушеный чеснок, паприка, тмин и майоран. Если суп готовится с копченостями, специй нужно меньше, ведь у мяса уже есть насыщенный аромат.
Лучше всего он сочетаєтся с домашними гренками, подсушенным ржаным хлебом или хрустящими сухариками с чесноком. При желании можно добавить ложку сметаны, которая сделает вкус еще более нежным.