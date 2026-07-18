Корчинський заявив, що без Сирського Федоров став би біженцем у США

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У своєму дописі Корчинський зазначив, що серед людей, які виходять із плакатами на підтримку Федорова, є «багато хороших наївних людей», однак нагадав про початок повномасштабного вторгнення Росії.

«24 лютого 2022 року більшість із них тікали з Києва. Київ тоді спорожнів. Сирський тоді керував обороною Києва. По командуванню Сухопутних військ, де він перебував, коли не виїжджав на позиції, били ракети, але він мужня людина. Я бачив його в ті дні», — написав Корчинський.

Політик також відреагував на звинувачення на адресу головнокомандувача.

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«Картоночники кажуть: Сирський — м’ясник. Експерти кажуть: співвідношення втрат на фронті — один до восьми, на користь України», — заявив він.

Окремо Корчинський розкритикував Михайла Федорова, який, за його словами, не має військового досвіду.

«Федоров, який ніколи не воював, каже: Сирський не правильно воює. Але Федоров має можливість розмовляти лише з тієї причини, що його захистила армія, якою командує Сирський. Не було б Сирського, Федоров займався б стартапами в Амеріці, як біженець», — йдеться у дописі.

Водночас автор визнав, що Федоров має сильні сторони, однак розкритикував його поведінку.

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«Федоров — здібний хлопчик, який здатен приносити користь, коли розуміє межі своєї компетентності. На жаль, він трохи схильний до істерики і вміє заразити нею інших ображених. Це необхідна здатність для політичної кар’єри», — написав Корчинський.

Говорячи про Сирського, політик наголосив, що не вважає його безпомилковим, однак назвав його найкомпетентнішим військовим керівником сучасної України.

«Чи в усьому завжди має рацію Сирський? Звісно ні! Але він є найдосвідченішим воєначальником сьогодення щодо реальної війни і має дуже гнучкий розум», — зазначив він.

При цьому Корчинський додав, що й Федоров «не в усьому завжди помиляється».

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«В певних ініціативах він мав рацію. Деякі функції міністерства він завалив. Його головна проблема: він не вміє себе поводити в компанії дорослих», — написав політик.

На завершення Корчинський заявив, що війна є командною роботою, а люди, які не здатні працювати в команді, мають бути усунуті від ухвалення рішень або направлені до підрозділу «Скеля».

«Прикро, що на п’ятому році війни у конфлікті між хлопчиком-стартапером і воїном суспільство плює на воїна», — підсумував він.

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