90% людей выбирают матрас неправильно: вот почему после сна болит спина

Как правильно выбрать матрас / © pexels.com

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Многие ошибочно считают, что чем дороже матрас, тем он лучше. На самом деле гораздо важнее, чтобы он отвечал особенностям вашего тела.

Почему от матраса может болеть спина

Во время сна позвоночник должен оставаться в естественном положении. Если поверхность слишком мягкая, тело излишне проваливается, а мышцы вынуждены работать даже ночью. Слишком жесткий матрас, напротив, создает избыточное давление на плечи, таз и поясницу, что тоже может вызвать неприятные ощущения.

Правильно подобранный матрас поддерживает тело равномерно, помогая мышцам полностью расслабиться.

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Как определить нужную жесткость

Одним из главных критериев выбора есть масса тела человека.

Людям с небольшим весом обычно комфортнее спать на мягких или среднемягких моделях. Они лучше повторяют контуры тела и не создают излишнего давления.

Если вес средний, оптимальным выбором станет матрас средней жесткости. Именно такие модели чаще всего обеспечивают баланс между комфортом и поддержкой.

Для людей с большей массой тела обычно рекомендуют более жесткие варианты. Они лучше выдерживают нагрузку и не позволяют телу чрезмерно погружаться в поверхность.

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Учитывайте позу, в которой вы спите

Положение тела во время сна также не имеет значения.

Тем, кто чаще всего спит на боку, обычно комфортнее на более мягких моделях, уменьшающих нагрузку на плечи и бедра.

Если вы привыкли спать на спине, лучше всего подойдет матрас средней жесткости, который будет поддерживать естественный изгиб позвоночника.

Любителям спать на животе часто рекомендуют более жесткие модели, чтобы избежать чрезмерного прогибания поясницы.

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Всегда ли ортопедический матрас — лучший выбор

Термин «ортопедический» часто употребляется как рекламный инструмент. На самом деле не существует универсального матраса, который все равно хорошо подойдет всем.

Самое важное — обращать внимание на качество материалов, уровень поддержки тела, собственные ощущения и рекомендации производителя по максимальному весу пользователя.

На что еще обратить внимание перед покупкой

Выбирая новый матрас, следует учесть несколько дополнительных факторов:

материалы наполнителя;

воздухопроницаемость изделия;

независимый или зависимый пружинный блок;

максимальная нагрузка;

гарантию производителя;

возможность протестировать матрас перед покупкой.

Если матрас выбирается для двух людей с большой разницей в весе, следует обратить внимание на модели с зонами поддержки или независимыми пружинами.

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Идеальный матрас — это не самая дорогая модель в магазине, а соответствующая вашему весу, привычной позе для сна и личным ощущениям комфорта. Правильный выбор поможет улучшить качество отдыха, снизить нагрузку на позвоночник и просыпаться без ощущения скованности или боли.

FAQ

Как выбрать матрас, чтобы не болела спина?

Подбирайте матрас в соответствии с весом, любимой позой для сна и уровнем комфорта. Он должен поддерживать естественное положение позвоночника без чрезмерного прогибания или давления на отдельные участки тела.

Какая жесткость матраса самая лучшая?

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Универсального ответа нет. Людям с меньшим весом чаще подходят более мягкие модели, со средней — средней жесткости, а при большей массе тела обычно более комфортны жесткие матрасы. Главное — чтобы поверхность обеспечивала правильную поддержку позвоночника во время сна.

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